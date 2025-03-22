Ровно год трагедии в "Крокус Сити Холле"

22 марта исполняется ровно год с момента трагедии в "Крокус Сити Холле". Более 550 пострадавших и 145 погибших, среди них несколько граждан Беларуси.

Этот теракт называют самым жестоким и кровавым в современной истории России. И в память обо всех погибших прямо напротив центрального входа в концертный зал сегодня будет открыт мемориал из черного гранита. Само здание, где год назад произошел страшный теракт, частично разрушено. Боевики подожгли концертный зал, и крыша обвалилась.

Долгое время судьба здания была неизвестна. Но Госдума приняла решение оставить все как есть. И сегодня своим видом "Крокус Сити Холл" напоминает о том, как хрупка человеческая жизнь.

"Случившееся в Крокус Сити Холле" - это самый трагический по количеству жертв случай. Вывод один: активизировать оперативную работу по выявлению признаков подготовки подобного рода терактов. Плюс еще беда заключается в том, что наши граждане, иногда становясь свидетелями каких-то событий, стесняются подойти в правоохранительные органы и сообщить. А не надо стесняться. Вот гром грянул, народ проснулся, понял, что его безопасность в том числе в его руках. И я бы призвал людей быть более внимательными, более бдительными, и если заметили что-то подозрительное, поставьте в известность правоохранителей, пусть они поработают. Может вам удастся вместе с ними предотвратить такую же трагедию", - заявил Анатолий Петренко, кандидат психологических наук, доцент ГБОУ ВО МО "Академия социального управления".

Основных исполнителей теракта в "Крокусе" было четверо. А фигурантами по уголовному делу проходят 27 человек.