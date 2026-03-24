Ровно неделя остается у белорусов, чтобы дать отчет о доходах за прошлый год

До 31 марта физлицам нужно подать налоговые декларации. Это традиционная ежегодная кампания, которая касается получателей доходов из-за границы, дорогих подарков, продавцов недвижимости.

С недавнего времени в стране появились новые категории плательщиков. Кому стоит связаться с налоговой? Какой сверхдоход требует подачи деклараций? И нужно ли беспокоиться тем, кто майнит, покупает или меняет токены?

Налоговые декларации - это история про физлиц, а не бизнес. У наемных работников подоходный удерживает и направляет в бюджет работодатель, тогда декларацию предоставлять тоже не нужно. Как не придется подавать отчетность в качестве физлица тем, кто осуществляет предпринимательскую деятельность или самозанятым. Так что касается эта кампания по декларированию доходов лишь небольшой части граждан. Сколько их? По данным налоговой, ежегодно декларации подают около 50 тыс. белорусов.

доходы из-за границы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d42733d-122a-45d0-9695-0140df2f399e/conversions/44cf3172-af84-4a05-ae83-5e4ce50287fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d42733d-122a-45d0-9695-0140df2f399e/conversions/44cf3172-af84-4a05-ae83-5e4ce50287fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d42733d-122a-45d0-9695-0140df2f399e/conversions/44cf3172-af84-4a05-ae83-5e4ce50287fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d42733d-122a-45d0-9695-0140df2f399e/conversions/44cf3172-af84-4a05-ae83-5e4ce50287fb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Во-первых, это те граждане, кто получает доходы из-за границы либо за границей. Учтут едва ли не все, что поступает от источников за пределами страны - зарплату, вознаграждения, выигрыши в иностранных онлайн-казино, проценты по счетам в иностранных банках, даже подарки от знакомых в виде денежного перевода из-за рубежа. Но тут с одним нюансом. Дорогой подарок - это презент на сумму выше 11 516 рублей. Т. е. уплатить подоходный придется лишь с суммы превышения. Традиционно освобождают от налогообложения родственные связи.

Андрей Ковалевский, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам:

"Это ограничение не касается доходов, полученных в результате дарения от близких родственников либо свойственников. Там любая сумма подарка полностью освобождается от налогоположения, предоставлять декларацию не нужно. К близким родственникам относятся родители, дети, родные братья и сестры, а также близкие родственники и супруга".

"Прошерстить" доходы предстоит и тем, кто продавал недвижимость и транспорт. Декларация - это обязанность для граждан, которые в течение пяти лет продали более одного дома, квартиры, дачи, земельного участка или гаража. В течение года - двух и более легковых машин или одну грузовую. Задекларировать придется и так называемый сверхдоход. Впервые его обладатели платили налог по повышенной ставке в минувшем году. Судя по поданным декларациям, это около 7 тыс. белорусов. Но с прошлого года суммы сверхдоходов подросли на величину инфляции.

Андрей Ковалевский, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"Если сумма таких доходов, полученных от источников Республики Беларусь, превысила 220 тыс. белорусских рублей, то представляется декларация. Сумма превышения в данном случае облагается по ставке 25 %, при этом учитывается тот подоходный налог, который был уплачен в течение года".

сверхдоходы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8921ad4-087f-4bec-96f2-52358f18f628/conversions/a1a382af-930d-4ab4-bf16-f8c325da1726-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8921ad4-087f-4bec-96f2-52358f18f628/conversions/a1a382af-930d-4ab4-bf16-f8c325da1726-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8921ad4-087f-4bec-96f2-52358f18f628/conversions/a1a382af-930d-4ab4-bf16-f8c325da1726-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8921ad4-087f-4bec-96f2-52358f18f628/conversions/a1a382af-930d-4ab4-bf16-f8c325da1726-xl-___webp_1920.webp 1920w

На фоне взрывного развития рынка криптовалют в поле зрения налоговой еще доходы от операций с токенами. Физлицо может майнить, покупать, отчуждать, дарить, наследовать, менять и даже завещать. Закон позволяет едва ли не все, но лишь самостоятельно, не привлекая третьих лиц. По договорам трудовым или подряда, или даже без них "кооперация" в любом виде под запретом. И важно помнить, что криптообменники - прерогатива только резидентов ПВТ. В противном случае будут последствия.

Андрей Ковалевский, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"Налоговые льготы сохранены в отношении тех доходов с криптовалютой, которые совершаются через резидентов Парка высоких технологий. Если же физическое лицо совершает операции с токенами через других физических лиц либо на иностранных площадках, но в случае, когда эта деятельность разрешена, то данные доходы будут облагаться подоходным налогам, в отношении этих доходов необходимо представить налоговую декларацию. Ставка налогов в данном случае составляет 13 %".

Если декларацию не подали и подоходный не уплачен, налоговая насчитает вам штрафов в двукратном размере - уже по ставке в 26 %.