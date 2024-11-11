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Рождественская атмосфера на "Марафоне единства" в Солигорске - фудтраки и интерактивные площадки
Автор:Карина Гуревич
"Марафон единства" продолжает объединять города Беларуси. В новом году первым эстафету республиканской общественно-культурной акции принял Солигорск. Была подготовлена эксклюзивная и очень насыщенная программа.
"Марафон единства": выставка-ярмарка "Калядныя гулянні"
В Солигорске "Марафон единства" пришелся на праздничные дни, поэтому в городе царила особая атмосфера. Выставка-ярмарка "Калядныя гулянні" растянулась на 60 метров - здесь и фудтраки с местными деликатесами, и интерактивные площадки. Конкурсы, подарки, музыка, танцы - скучать не пришлось никому. Локация стала местом притяжения для всех, кто ищет ярких эмоций.
Детей развлекали ростовые куклы. Традиционная, но от этого не менее интересная локация от спасателей. Рядом выставка от местных СМИ. Обязательные герои программы - Дед Мороз и Снегурочка. Подарки подготовлены и детям, и взрослым.
Пожелания стране на фотозоне мог сегодня записать любой желающий. А за размещение ролика в соцсети с хэштегом "марафон единства" получали крутой мерч от волонтеров.
"Марафон единства": дискотека под открытым небом
Любителей танцев и ретрохитов собрала дискотека под открытым небом. А каверы в современном звучании нашли отклик у молодежи.
Столица шахтеров завершила двухдневный патриотический форум ярко и эмоционально, но самый народный проект продолжает объединять регионы Беларуси.
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