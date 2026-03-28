Русый: Каждая семья считает своим долгом посадить дерево
Министерство лесного хозяйства Беларуси запустило масштабную акцию в рамках пятилетки качества. К доброй инициативе присоединились члены Президиума и работники Секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси совместно с Министерством лесного хозяйства.
В Окинчицком лесничестве работает и съемочная группа "Первого информационного". Акция с приставкой эко- продолжается и затрагивает каждый уголок Беларуси. Инициатива под названием "Лес! Дабро! Парадак!" приурочена к пятилетке качества и Году белорусской женщины.
Участники акции высадили 5,5 тыс. саженцев сосен и ели, которые через десятилетия превратятся в могучий лес. Площадь делянки, выделенной для посадки, более 2 га.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Инициатива восстановить, возобновить, создать новые природные комплексы - это само по себе эстетично. Глава государства после первых буранов выступил с инициативой восстановить лес. Посмотрите, сколько народа откликнулось! Каждая семья считала своим долгом посадить дерево. А суть какова, что буквально за 30 лет у нас выше 40 % стала лесистость. Лес - это здоровье, лес - это чистота воздуха. Это надо помнить".
По словам Михаила Русого, в Совете Республики участие в подобных акциях стало уже традицией.
Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Если мы говорим про Год белорусской женщины, женское начало - это созидание, это новая жизнь, это продолжение жизни. Так и здесь. Мы даем сегодня новую жизнь растениям в этот замечательный день. А также эта акция укрепляет коллектив, создает командный дух, и вместе с тем мы думаем о будущем, о нашей родной Беларуси, о легких Беларуси, чтобы в этих зеленых лесах нашим будущим поколениям замечательно жилось".
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси: "Основная цель акции - показать наше достояние, бережное отношение к одному из национальных богатств - лесу. И приятно, что из года в год количество участников растет, и приятно то, что высшие должностные лица всегда дают старт этой акции. И, естественно, подключаются учреждения образования, органы власти, заводы, фабрики".
Принять участие в акции "Лес! Дабро! Парадак!" может каждый белорус - стоит только обратиться в ближайшие лесничества или лесхозы и заявить о своем желании. Весь необходимый инвентарь будет предоставлен.