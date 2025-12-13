Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Руслан Шкодин: План обороны государства создается на 5 лет, и он не является "мертвым" документом

План обороны государства
Фото: sb.by

Обстановка вокруг Беларуси остается напряженной - на южных рубежах идет вооруженный конфликт, да и западные соседи не дают скучать. Они то закроют границу, то откроют ее, то снова закроют, то начнут говорить, что приближается военный конфликт НАТО и России, а это значит и Беларуси, потому что она находится в Союзном государстве.

Как на все это реагирует Беларусь, рассказал в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Руслан Шкодин.

Он отметил, что Президентом Беларуси Александром Лукашенко были рассмотрены и одобрены документы Плана обороны страны, и "данный комплект документов является не просто какой-то папкой, которая кладется Президенту, в которой лежит несколько документов, а это большой объем бумаг, четко структурированный".

Если сказать по-простому, то в этом плане расписано, что будет делать Республика Беларусь, начиная от Президента и заканчивая солдатом и губернаторами, а также включая экономику и промышленность, при начале боевых действий. Президент утверждает один комплект документов, а дальше идут другие комплекты. Но заверим, что Беларусь на уровне планирования к отражению агрессии готова, потому что все расписано и все задачи расставлены. "В этом плане хотелось бы обратить внимание, что там нет разработки какого-то одного сценария. Там рассматриваются различные - по временным масштабам, по масштабам территориальным. И все это в плане учтено", - обратил внимание депутат.

депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Руслан Шкодин
Руслан Шкодин

Не так давно на Всебелорусском народном собрании одобрялась белорусским народом или представителями белорусского народа Концепция национальной безопасности, потом - доктрина. На позапрошлой неделе парламент рассматривал ряд документов, направленных на укрепление обороноспособности Беларуси. И это если говорить о документальной части, а вообще Вооруженные Силы Беларуси находятся в состоянии готовности отражения агрессии. Для этого постоянно проводятся учения, тренировки различных уровней и масштабов как на территории Республики Беларусь, так и на территории союзников с привлечением их в том числе и на территорию Беларуси для совместного выполнения задач или отражения агрессии в рамках Союзного государства. "Мы адекватно реагируем на вызовы и угрозы, исходящие от западных партнеров и соседей", - подчеркнул гость интервью.

Да, как не единожды отмечал белорусский лидер, соседей не выбирают, они такие нам достались. Но Беларусь должна на это реагировать на всех уровнях - начиная от законодательства и заканчивая практическими действиями. Что примечательно, План обороны государства разрабатывается на пять лет, и он в течение этого времени не является "мертвым" документом, "его не кладут и как на святыню не молятся". По словам собеседника, жизнь не стоит на месте, поэтому исходя из условий, опыта ведения боевых действий, их форм, методов, которые появляются, в этот план вносятся изменения в течение года, но по истечении пяти лет с учетом всех изменений он полностью перерабатывается.

"За последние годы у нас появилось и тактическое ядерное оружие, порядок применения которого при обороне будет определен и документально закреплен. Все мы находимся в ожидании постановки на боевое дежурство современного ракетного комплекса "Орешник". Я думаю, что в этом плане уже порядок его применения в случае отражения агрессии определен", - выразил мнение Руслан Шкодин.

Разделы:

ОбществоАрмияМнение

Теги:

оборонаБеларусьРуслан ШкодинАктуальное интервью