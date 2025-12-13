Руслан Шкодин: План обороны государства создается на 5 лет, и он не является "мертвым" документом

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f8dc037-2870-46a3-a480-c4c04e0ed5ea/conversions/15993552-7df0-4c48-b59c-c84bd9931bda-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f8dc037-2870-46a3-a480-c4c04e0ed5ea/conversions/15993552-7df0-4c48-b59c-c84bd9931bda-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f8dc037-2870-46a3-a480-c4c04e0ed5ea/conversions/15993552-7df0-4c48-b59c-c84bd9931bda-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f8dc037-2870-46a3-a480-c4c04e0ed5ea/conversions/15993552-7df0-4c48-b59c-c84bd9931bda-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Обстановка вокруг Беларуси остается напряженной - на южных рубежах идет вооруженный конфликт, да и западные соседи не дают скучать. Они то закроют границу, то откроют ее, то снова закроют, то начнут говорить, что приближается военный конфликт НАТО и России, а это значит и Беларуси, потому что она находится в Союзном государстве.

Как на все это реагирует Беларусь, рассказал в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Руслан Шкодин.

Он отметил, что Президентом Беларуси Александром Лукашенко были рассмотрены и одобрены документы Плана обороны страны, и "данный комплект документов является не просто какой-то папкой, которая кладется Президенту, в которой лежит несколько документов, а это большой объем бумаг, четко структурированный".

Если сказать по-простому, то в этом плане расписано, что будет делать Республика Беларусь, начиная от Президента и заканчивая солдатом и губернаторами, а также включая экономику и промышленность, при начале боевых действий. Президент утверждает один комплект документов, а дальше идут другие комплекты. Но заверим, что Беларусь на уровне планирования к отражению агрессии готова, потому что все расписано и все задачи расставлены. "В этом плане хотелось бы обратить внимание, что там нет разработки какого-то одного сценария. Там рассматриваются различные - по временным масштабам, по масштабам территориальным. И все это в плане учтено", - обратил внимание депутат.

Руслан Шкодин

Не так давно на Всебелорусском народном собрании одобрялась белорусским народом или представителями белорусского народа Концепция национальной безопасности, потом - доктрина. На позапрошлой неделе парламент рассматривал ряд документов, направленных на укрепление обороноспособности Беларуси. И это если говорить о документальной части, а вообще Вооруженные Силы Беларуси находятся в состоянии готовности отражения агрессии. Для этого постоянно проводятся учения, тренировки различных уровней и масштабов как на территории Республики Беларусь, так и на территории союзников с привлечением их в том числе и на территорию Беларуси для совместного выполнения задач или отражения агрессии в рамках Союзного государства. "Мы адекватно реагируем на вызовы и угрозы, исходящие от западных партнеров и соседей", - подчеркнул гость интервью.

Да, как не единожды отмечал белорусский лидер, соседей не выбирают, они такие нам достались. Но Беларусь должна на это реагировать на всех уровнях - начиная от законодательства и заканчивая практическими действиями. Что примечательно, План обороны государства разрабатывается на пять лет, и он в течение этого времени не является "мертвым" документом, "его не кладут и как на святыню не молятся". По словам собеседника, жизнь не стоит на месте, поэтому исходя из условий, опыта ведения боевых действий, их форм, методов, которые появляются, в этот план вносятся изменения в течение года, но по истечении пяти лет с учетом всех изменений он полностью перерабатывается.