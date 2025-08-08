Рынок труда в Беларуси. Зумеры выбирают высокую зарплату и комфорт, бумеры - стабильность

Рынок труда Беларуси не стоит на месте. Сложнее всего искать работу в сферах маркетинга и рекламы, информационных технологий, а также администраторам - до 20 резюме на вакансию.



В целом на рынке труда сохраняется высокая активность соискателей и нанимателей - несмотря на летний период количество резюме в июле выросло на треть, число вакансий - почти на 15 %.