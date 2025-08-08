3.69 BYN
Рынок труда в Беларуси. Зумеры выбирают высокую зарплату и комфорт, бумеры - стабильность
Рынок труда Беларуси не стоит на месте. Сложнее всего искать работу в сферах маркетинга и рекламы, информационных технологий, а также администраторам - до 20 резюме на вакансию.
В целом на рынке труда сохраняется высокая активность соискателей и нанимателей - несмотря на летний период количество резюме в июле выросло на треть, число вакансий - почти на 15 %.
Современная молодежь трансформирует рынок труда. Так, зумеры при поиске работы выбирают комфорт, обучение, для них очень важен бренд компании, а вести переговоры предпочитают через мессенджеры.
Старшее поколение - за стабильность, личное общение в коллективе, личный вклад в общие задачи. Продолжается активное внедрение нейросетей. Так, искусственный интеллект используют 42 % респондентов.