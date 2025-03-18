Рыженков: Формат доверительного диалога с главой государства один на один очень дорогого стоит

"Любому руководителю в Беларуси надо время от времени сверять часы с главой государства, - считает руководитель ведомства. - Потому что есть много идей, есть много поручений. Надо доложить о том, как все исполняется. Какие-то свежие высказать идеи по поводу реализации тех или иных планов, предложить какие-то вещи. И, конечно, такой формат открытого и доверительного диалога с главой государства один на один очень дорогого стоит. И я благодарен главе государства, что он находит возможность для того, чтобы со мной, в данном случае министром иностранных дел, обсуждать такого рода вопросы".