С 1 января ИП в Беларуси больше не смогут быть издателями

Воспитание деятельного патриотизма - это не слова, а большая работа государства и общества, которая начинается с того, что сегодня читает наша молодежь. Об этом 26 февраля заявили на расширенном заседании Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики и информационной продукции.

На площадке Национальной библиотеки рассмотрели актуальные проблемы противодействия распространению деструктивной символики в контексте обеспечения информационной безопасности.

Контроль продукции на книжных полках

Количество информационных манипуляций сегодня растет, поэтому мониторинг СМИ и печатной продукции органами власти ведется на постоянной основе. В приоритете не просто надзор, а именно защита государства. И цифры, озвученные по итогам года, это подтверждают.

В 2025 году проверку прошли более 200 изданий. Шесть субъектов привлечены к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Особое внимание - борьбе с экстремизмом. Список запрещенных материалов сейчас насчитывает более 9 тыс. позиций. Причем четверть от этого объема внесена только за последние 12 месяцев.

Лилия Ананич, руководитель Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики и информационной продукции:

"Если сегодня мы говорим о деятельности республиканской комиссии, то в изданиях мы выявляем пропаганду нетрадиционных ценностей, признаки разжигания розни, пропаганду субкультур, которые несовместимы с нашими традиционными ценностями. Выявляем литературу, которая способна нанести вред половому воспитанию наших подрастающих детей. Это такой комплексный пласт проблем, которые должны учитываться в работе государственных органов".

С 1 января 2026 года правила изменились. Индивидуальные предприниматели больше не смогут заниматься издательской деятельностью. Для них остается только розничная продажа прессы. Для тех, кто такое законодательство не соблюдает, в этом году Министерство информации отправило профилактические письма семи нарушителям. Чаще всего это маркетплейсы.