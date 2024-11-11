С 1 января в Беларуси выросла базовая ставка - какие еще новации вступают в силу с нового года

В Беларуси базовая величина с 1 января выросла - теперь она составляет 42 рубля. Показатель важный, ведь он влияет на размер пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, а также других выплат.

Также увеличилась базовая ставка. Теперь она составляет 270 рублей. В предыдущий раз она менялась в сентябре - также повышалась. А если брать 1 января 2024 года, то виден рост на 8 %. От базовой ставки напрямую зависит оплата труда работников бюджетных организаций, так что это очень приятная новость.

И еще о цифрах, что идут вверх. В Беларуси выросла минимальная заработная плата. Теперь она составляет 726 рублей. Рост сразу на 100 рублей, то есть почти на 16 %. А еще у бюджетников появится хорошая возможность увеличить свою зарплату сразу вдвое - заработал профильный указ Президента Беларуси.

Татьяна Астрейко, первый замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Этот указ от жизни. Вот пример из практики. Есть стационарное учреждение специального обслуживания населения и сестра-хозяйка. В пределах нормальной продолжительности установленного ей рабочего времени она может выполнять дополнительную работу няни и получать за это ту зарплату, которую получала бы няня, работая на соответствующей ставке. Это позволит значительно увеличить ей заработную плату".

С боем курантов в Беларуси вступил в силу целый список новаций, направленных на поддержку населения. Не забыли ни про кого. Для работающих пенсионеров теперь нет никаких ограничений по размеру пенсий. Будущим мамам и родителям, воспитывающим детей-инвалидов, доступны новые возможности по выплате пособий, у многих они пойдут вверх. А эта норма касается всех многодетных семей: программа семейного капитала продлена еще на 5 лет. Причем помощь стала еще доступнее.

"Это дальнейшие возможности по направлению средств на улучшение жилищных условий, если семья построила самостоятельно квартиру без направления местного исполнительного органа. Кроме того, это закрепление права ребенка на недвижимость, построенную с использованием средств семейного капитала", - обозначила министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко.

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