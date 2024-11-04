С 16 декабря у Белавиа появится новый регулярный рейс Минск - Урумчи

Добраться в Китай станет удобнее и доступнее. Уже менее чем через месяц, 16 декабря, Белавиа выполнит первый регулярный рейс по маршруту Минск - Урумчи. (Это крупнейший торгово-экономический и культурный центр северо-запада Китая с населением более 4 млн человек). 18 ноября состоялась презентация уникального направления.

С уверенностью можно сказать, что запуск такого авиарейса назрел давно. Поднебесная была и остается одним из главных стратегических партнеров Беларуси. И хоть Минск и Пекин прямой рейс связывает уже давно, но его выполняют китайские авиаперевозчики. И цена, мягко говоря, кусается, а Белавиа обещает доступную стоимость - слетать из Минска в Урумчи и обратно обойдется от 340 евро.

Урумчи находится на пересечении важных транспортных путей, в том числе вблизи маршрута инициативы "Один пояс и один путь", объединяющего Китай с Африкой и Европой. Новый рейс - отличная возможность для белорусов открыть для себя красоту и культуру Поднебесной, а для китайских туристов - ознакомиться с гостеприимной Беларусью.

Рейс рассчитан на различные категории пассажиров: представителей бизнеса, туристов, граждан КНР, которые здесь работают, обучаются. Это первое направление Беларуси в Китай. Я надеюсь, что уже в 2025 году мы расширим сеть маршрутов в КНР. Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа"

И, кстати, расширятся маршруты не только в КНР. Планов по расширению географии полетов много. Уже подписан ряд межправительственных соглашений об организации и некоторых других авиасообщений.

Игорь Голуб, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: "Подписали межправительственное соглашение с Сейшельскими Островами, Саудовской Аравией. В высокой степени готовности с белорусской стороны подписание межправительственного соглашения с Венесуэлой и Кенией".

Будем летать туда, где нас ждут. Белорусы могут получить визу по прибытии в более чем 30 странах мира. А более чем в 40 стран виза и вовсе не нужна. Конечно, в том числе и в Китай. В Поднебесной нам можно находиться сроком до 30 дней во время одной поездки, но не более 90 дней в календарном году.

"Город очень красивый, но он отличается от Пекина и Шанхая. Я думаю, что для белорусского туриста там есть много чего посмотреть. Там можно ознакомиться с традициями культуры Китая, народа. А еще там есть много предприятий химической отрасли, много фруктов и солнца", - рассказала генеральный секретарь Ассоциации китайских компаний в Беларуси Чжао Цинцю.