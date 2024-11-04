3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
С 16 декабря у Белавиа появится новый регулярный рейс Минск - Урумчи
Добраться в Китай станет удобнее и доступнее. Уже менее чем через месяц, 16 декабря, Белавиа выполнит первый регулярный рейс по маршруту Минск - Урумчи. (Это крупнейший торгово-экономический и культурный центр северо-запада Китая с населением более 4 млн человек). 18 ноября состоялась презентация уникального направления.
С уверенностью можно сказать, что запуск такого авиарейса назрел давно. Поднебесная была и остается одним из главных стратегических партнеров Беларуси. И хоть Минск и Пекин прямой рейс связывает уже давно, но его выполняют китайские авиаперевозчики. И цена, мягко говоря, кусается, а Белавиа обещает доступную стоимость - слетать из Минска в Урумчи и обратно обойдется от 340 евро.
Урумчи находится на пересечении важных транспортных путей, в том числе вблизи маршрута инициативы "Один пояс и один путь", объединяющего Китай с Африкой и Европой. Новый рейс - отличная возможность для белорусов открыть для себя красоту и культуру Поднебесной, а для китайских туристов - ознакомиться с гостеприимной Беларусью.
Рейс рассчитан на различные категории пассажиров: представителей бизнеса, туристов, граждан КНР, которые здесь работают, обучаются. Это первое направление Беларуси в Китай. Я надеюсь, что уже в 2025 году мы расширим сеть маршрутов в КНР.
И, кстати, расширятся маршруты не только в КНР. Планов по расширению географии полетов много. Уже подписан ряд межправительственных соглашений об организации и некоторых других авиасообщений.
Игорь Голуб, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: "Подписали межправительственное соглашение с Сейшельскими Островами, Саудовской Аравией. В высокой степени готовности с белорусской стороны подписание межправительственного соглашения с Венесуэлой и Кенией".
Будем летать туда, где нас ждут. Белорусы могут получить визу по прибытии в более чем 30 странах мира. А более чем в 40 стран виза и вовсе не нужна. Конечно, в том числе и в Китай. В Поднебесной нам можно находиться сроком до 30 дней во время одной поездки, но не более 90 дней в календарном году.
"Город очень красивый, но он отличается от Пекина и Шанхая. Я думаю, что для белорусского туриста там есть много чего посмотреть. Там можно ознакомиться с традициями культуры Китая, народа. А еще там есть много предприятий химической отрасли, много фруктов и солнца", - рассказала генеральный секретарь Ассоциации китайских компаний в Беларуси Чжао Цинцю.
Урумчи - это значимый авиационный хаб. Он предоставляет удобные стыковки для полетов во все регионы Китая. Пассажиры смогут путешествовать по данному направлению один раз в неделю по понедельникам. А что касается времени в полете, оно составит чуть более 6 часов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей