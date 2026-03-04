С 2026 года установлены новые правила работы с Книгой замечаний и предложений

"Количество дней может увеличиваться в тех случаях, когда необходима, например, проверка: нужно направить товар на проверку качества. Либо запросить у поставщика или у изготовителя дополнительную информацию об этом товаре. Поэтому количество дней может продлеваться в том случае, когда необходима проверка или запрос каких-то других документов. Общее правило - это в течение 15 дней на обращение, оставленное в Книге замечаний и предложений, должен быть дан ответ. Обязательно письменный ответ, если там только не содержится информация о том, что потребитель не хочет, чтобы ему письменно отвечали".