С 2026 года установлены новые правила работы с Книгой замечаний и предложений
С 2026 года меняются правила работы с Книгой замечаний и предложений.
Ключевое изменение - теперь выдавать книгу потребителю необходимо уже развернутой на чистой странице. Как и прежде, требовать у посетителя документ, удостоверяющий личность или выяснять мотивы его обращения строго запрещено: книга предоставляется по первому требованию.
Дать письменный ответ на оставленную запись организация должна в течение 15 дней.
Инна Гаврильчик, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
"Количество дней может увеличиваться в тех случаях, когда необходима, например, проверка: нужно направить товар на проверку качества. Либо запросить у поставщика или у изготовителя дополнительную информацию об этом товаре. Поэтому количество дней может продлеваться в том случае, когда необходима проверка или запрос каких-то других документов. Общее правило - это в течение 15 дней на обращение, оставленное в Книге замечаний и предложений, должен быть дан ответ. Обязательно письменный ответ, если там только не содержится информация о том, что потребитель не хочет, чтобы ему письменно отвечали".
С 2026 года также обновлен список тех, у кого наличие такой книги обязательно. Добавлены жилищные кооперативы и товарищества собственников, спортивно-культурные центры, а также ИП, которые ведут медицинскую деятельность. А вот нотариальные конторы и юридические консультации из этого перечня исключены.