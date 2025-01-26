Самарин рассказал, когда США захотят начать диалог с Беларусью

Как реагирует на ответ Президента Беларуси Александра Лукашенко о "политзаключенных" и оппозиции политолог из США Стив Самарин. И когда там, по его прогнозу, захотят вести диалог с Беларусью?

Стив Самарин:

"Ответ совершенно ожидаемый. Действительно, вести диалог нужно только с тем, кто принимает решения и от кого что-то зависит. Разумеется, если человек находится за тысячи километров или хотя бы за сотни от Республики Беларусь, то от него мало что зависит. Какой смысл вообще вести с ним или с ней какой-то диалог?"