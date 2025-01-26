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Самарин рассказал, когда США захотят начать диалог с Беларусью

Как реагирует на ответ Президента Беларуси Александра Лукашенко о "политзаключенных" и оппозиции политолог из США Стив Самарин. И когда там, по его прогнозу, захотят вести диалог с Беларусью?

Президент Беларуси о переговорах с оппозицией: Я готов вести диалог с теми, от кого что-то зависит

Стив Самарин:

"Ответ совершенно ожидаемый. Действительно, вести диалог нужно только с тем, кто принимает решения и от кого что-то зависит. Разумеется, если человек находится за тысячи километров или хотя бы за сотни от Республики Беларусь, то от него мало что зависит. Какой смысл вообще вести с ним или с ней какой-то диалог?"

Эксперт предположил, что в самое ближайшее время уже будут видны перемены, так как к власти в США пришла прагматичная администрация. И те люди, которые сейчас управляют Соединенными Штатами, заинтересованы в диалоге. "Конечно, нам придется завоевать опять ваше доверие, ведь мы же его и разрушили", - завершил он.

СШАБеларусьСтив Самаринмнение