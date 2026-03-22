Самокатный десант снова в деле: каким будет этот сезон и как получить драйв без штрафов

Весна в Беларуси официально встала на колеса. Как только столбик термометра уверенно ушел в "плюс", улицы городов окрасились в яркие цвета шеринговых сервисов. Тысячи желтых двухколесных "молний" заполонили улицы городов. Любители прокатиться с ветерком уже неделю как сменили пуховики на легкие куртки, а общественный транспорт - на электрических помощников.

Пешеходам и водителям снова придется смотреть в оба. "Гонщики" порой появляются буквально из ниоткуда. В 2026 году правила игры для средств персональной мобильности стали еще строже.

Сезон желтых модных девайсов уже стартовал, их можно найти абсолютно везде. Только в Минске в этом сезоне задействуют 15 тыс. единиц. "Козырей" у электросамокатов масса: они компактны, экономичны, а главное - просты в управлении.

Все, что необходимо сделать, - зайти в приложение каршеринговой компании, навести камеру на QR-код, который расположен на руле, и оплатить поездку. Одна минута драйва обойдется буквально в 25 копеек.

Доступный шеринг становится все популярнее. Современный электросамокат может развивать скорость до 25 км/ч - это допустимая норма для безопасной езды, а заряда батареи может хватить на достаточно долгое время. Поэтому сегодня желтые двухколесные гаджеты - реальная альтернатива общественному транспорту, особенно в час пик.

Александр Коледа, владелец компании по аренде самокатов:

"Электросамокаты в городе Минске зарекомендовали себя как альтернативный транспорт. Минчане не воспринимают самокат как средство развлечения. Это именно транспорт, который используется для выполнения поездок. Более 90 % поездок за 2025 год были именно транспортными сценариями".

Сезон только стартовал, но первое происшествие не заставило себя ждать. В Минске зафиксировали первую аварию с участием самоката. На выезде с заправки девушка не уступила дорогу автомобилю и попала под удар. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает соблюдать правила дорожного движения.

Денис Ливанович

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Основным правилом дорожного движения, которое необходимо и обязательно знать и соблюдать, является движение по велодорожкам, тротуарам в установленном порядке".

Игнорирование простых правил превращает обычную поездку в опасные гонки, которые могут закончиться далеко не на финише. В лучшем случае нарушителя ждет предупреждение или штраф, в худшем - серьезные травмы. Ведь только за два года произошло около 900 ДТП с участием велосипедистов и самокатчиков.

"Бытует мнение, что самокат опасен. Но на самом деле опасно несоблюдение правил дорожного движения. Более того, опасно не просто их несоблюдение, а игнорирование", - отметил Александр Коледа.

Новый сезон - новые правила. Теперь зафиксированы точные скорости передвижения на самокате. По тротуару следует передвигаться со скоростью не более 10 км/ч, по велодорожке - не свыше 25 км/ч. Для столицы есть свои зоны по ограничению скорости.

"В городе Минске регулирование скоростных режимов зависит от зоны, по которой они проезжают. На сегодняшний день в пределах первого городского транспортного кольца скорость ограничена 15 км/ч на программном уровне. В пределах второго городского кольца - 17 ккм/ч", - пояснил Денис Ливанович.

Также около 200 перекрестков стали "тихими зонами" с лимитом скорости 7 ккм/ч, а центральные парки (Победы, Горького и Челюскинцев) - вовсе "свободные зоны" от самокатов и велосипедов. Аналогичный запрет теперь действует и на территориях вблизи учреждений образования.

В этом сезоне еще появляются и специальные зоны или мини-парковки, где можно будет оставлять девайс. Особое внимание уделят парковке возле метро. Оставить самокат можно только в радиусе 50 м от входа.

В списке правил есть и пункт про совместные поездки. Теперь при езде вдвоем на одном самокате пользователя будут блокировать до конца сезона.

Помимо привычных электросамокатов есть еще варианты, как прокатиться с ветерком по улицам и в хорошую погоду: мопед, трицикл, мотоцикл. Одним из популярных малых видов транспорта у белорусов считается велосипед.

Ассортимент малого транспорта сегодня разнообразен. Главное преимущество в наличии электропривода - это экологичное и бюджетное решение для передвижения по городу. Мобильность таких гаджетов позволяет не только экономить время, но и добавить новых эмоций в привычный ритм жизни.