Самые популярные схемы кибермошенников - какая из них наносит больший ущерб

Кибермошенники изобретают все новые способы, новые методики обмана, а жертв становится все больше и больше. Какие схемы сейчас используются в Беларуси, рассказал заместитель начальника ГУ по противодействию киберпреступности МВД Беларуси Александр Рингевич в "Актуальном интервью".

Как отметил Александр Рингевич, сейчас белорусы уже привыкли покупать какие-то товары в интернете, рассчитываться банковской платежной картой, которая привязана к тому или иному аккаунту. "И именно электронная коммерция составляет в районе 40 % от всей нашей преступности. Это десятки, а порой сотни белорусских рублей, - заметил он. - Терпимо, но тоже очень неприятно. За счет большого количества потерпевших от такого рода преступлений, мы фиксируем достаточно высокую цифру ущерба".

Второй способ обмана - звонки мошенников под видом сотрудников правоохранительных органов, банковских учреждений или других организаций. Злоумышленники могут также предлагать заменить счетчики, продлить срок действия договора мобильной связи, могут попросить установить дополнительное программное обеспечение, сообщить какой-то код доступа и так далее. В основе схемы всегда лежит общение непосредственно с потерпевшим в рамках звонка.

Александр Рингевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81dd4153-175f-4e36-ac3f-a05ef5387fbb/conversions/58e6d81f-6b3e-4130-97c9-c9520da0f4a8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81dd4153-175f-4e36-ac3f-a05ef5387fbb/conversions/58e6d81f-6b3e-4130-97c9-c9520da0f4a8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81dd4153-175f-4e36-ac3f-a05ef5387fbb/conversions/58e6d81f-6b3e-4130-97c9-c9520da0f4a8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81dd4153-175f-4e36-ac3f-a05ef5387fbb/conversions/58e6d81f-6b3e-4130-97c9-c9520da0f4a8-xl-___webp_1920.webp 1920w

К сожалению, многие наши граждане не останавливаются на том, что передают злоумышленникам свои и заемные денежные средства, они приступают к продаже имущества. Александр Рингевич

Факты продажи имущества, по словам сотрудника МВД, чаще связаны с третьей схемой, которой пользуются злоумышленники. Это так называемое ложное инвестирование. "Наши граждане зачастую в социальных сетях, желая найти какой-то дополнительный заработок, натыкаются на различного рода объявления, в которых предлагается ничего не делать и зарабатывать огромные денежные средства через инвестиции", - отметил замначальника ГУ по противодействию киберпреступности.