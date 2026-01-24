3.74 BYN
Семья рассказала, как прятала детей в Красноармейске, и почему в городе много могил возле домов
14-летнего подростка Дениса Ведькала во время эвакуации из Красноармейска (Покровска) ДНР ранило. Волонтеры из организации "Добрый ангел" вместе с автором программы "Война и мир" Ксенией Лебедевой приехали поздравить мальчика с Новым годом.
В качестве подарке Денису руками волонтеров было собрано буквально все и даже чуть больше из того, что он попросил.
28 ноября во время эвакуации из Красноармейска подростка ранило. Он испугался, все онемело, но в первые часы боли не чувствовал. "Только минут через 20 после ранения он рассказал. Спасибо, сразу была оказана первая помощь. Перебинтовали, антибиотик дали. Когда мы приехали, нас уже ждала скорая помощь, и мы сразу попали в травматологию", - рассказал мама мальчика Инна Ведькал.
Семьи с детьми искали представители Украины, поэтому им пришлось отключить мобильные телефоны. Шла принудительная эвакуация детей из города, поскольку нельзя было, чтобы дети находились в городе, рассказала женщина. "И мы прятали ребенка, как могли. Мы за прошлый год только по Красноармейску переезжали 11 раз. Если представители украинской полиции видели, что есть ребенок, они сразу подъезжали и говорили: "Если вы не хотите эвакуироваться, мы забираем у вас ребенка". Понятное дело, что никакая мать не откажется от своего ребенка. Родители выезжали вместе с ребенком. Было такое, что даже забирали детей, когда не было родителей дома, допустим, они были в магазине либо на рынке", - рассказала Инна о страшных реалиях их жизни.
Денис понимал, что его могут забрать у родителей, и поэтому сидел в подвале. "Я научился в подвальных условиях делать самодельные свечи, которые горели очень качественно", - сказал мальчик.
"Мы находили воск, он переплавлял, сделал сам форму, нашли нитку, и он делал свечи, при которых мы сидели по вечерам. Ужин при свечах у нас был каждый вечер", - добавила его мама.
"Книжки, сказки какие-то, если оставались, то перечитывал по пять раз, - рассказал Денис. - Нельзя выходить на улицу, сидишь взаперти и все".
"Нельзя было выйти не то что со двора, а именно из дома. Потому что были такие люди, которые сдавали детей. Это просто страшно. Я тоже особо не выходила, чтобы не привлекать к себе внимание. Молодая - значит есть ребенок, - продолжила рассказ женщина. - В основном в магазин за продуктами ходил муж".
Дедушка и бабушка (родители Инны) были вместе с их семьей. Но отца Инны убило дроном. Когда мужчина выходил со двора, летящий дрон развернулся и ударил прямо по нему. "Это видели соседи. Папа потерял много крови. Много людей пришло к нам на помощь. Лекарства, все было. Люди, которые остались в городе, сплотились между собой, мы сдружились. Очень многие откликнулись на нашу беду. К сожалению, отца не спасли", - со слезами рассказала женщина.
По ее словам, таких случаев, когда украинские дроны били по гражданским, было много. "Если приехать в город, можно увидеть очень много могил возле домов, возле магазинов. Там, где человека убило, там его в основном хоронили. Очень много могил, просто не передать словами. Мы также похоронили нашего отца в огороде рядом с домом, где мы жили", - рассказала Инна Ведькал.
Денис признался, что хочет увидеть нормальную мирную жизнь, и описал, как он себе ее представляет: "Тихая, спокойная. Люди ничего не боятся. Ходят, общаются, птички поют, если это весна".
"И много детворы, которая играет, мяч гоняет. И с колясками люди ходят. Что угодно, только не сидеть в подвалах", - добавила мама мальчика.
Возвращаться в Красноармейск, когда закончится война, семья не хочет. Слишком больно, говорят они.
"Нет, я не хочу. Просто приехать, чтобы перезахоронить своего отца, сделать, как это должно быть, но не более. Это очень больно, потому что пережить все это... Нет. Я бы не хотела, если честно, - призналась Инна Ведькал. - Это шрам, который останется на всю жизнь, и ты от него не избавишься. Теперь у нас есть свой День Победы".