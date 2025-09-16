Виктория Сенкевич об открытии "Первого информационного": Мы понимали, что создаем уникальную историю

Сотрудники "Первого" стремятся к совершенству как в техническом плане, так и в творческом и в имиджевом. Выездные студии, трансляции важных общественно-политических событий страны и мира, прямые эфиры, в том числе из-за рубежа. Команде телеканала за свой первый год покорилось ряд ранее, казалось бы, невозможных планок.

Виктория Сенкевич, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный": "Год назад, когда из этой аппаратной директором "Первого информационного" Натальей Гороховик была дана команда "Работаем!", мы ранним утром запускались в прямой эфир, я думаю, никто из нас не мог догадаться, в какие масштабы это выльется. То есть мы, конечно, понимали, что мы создаем уникальную историю, мы создаем информационный канал, которого не было в Беларуси. Гордились этим, но до конца увидеть масштаб того, что мы будем делать, если честно, даже не хватало смелости тогда, ну вот лично мне".