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Сенько: За год в Беларуси заключили более 800 новых коллективных договоров

Сенько: За год в Беларуси заключили более 800 новых коллективных договоров

Все больше компаний заключают со своими сотрудниками коллективные договоры. Это заметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько в проекте "Разговор у Президента".

Сегодня в нашей стране в целом 24 тыс. с лишним первичных профсоюзных организаций. Коллективных договоров около 18 тыс. При этом за последний год было заключено еще более 800 новых коллективных договоров.
Юрий Сенько

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"Это различные предприятия: и большие, и маленькие, частные формы собственности. Мы довольны тем, что эта тенденция, динамика идет вперед", - подчеркнул он.

Председатель ФПБ отметил, что такой договор - это современный способ сегодня дополнительно убедить работника закрепиться на своем предприятии подольше. "Если коллективный договор хороший, наполнен различными нормами материального стимулирования, социальными льготами, работник понимает, что ему нечего искать. У него хорошая заработная плата, хороший пакет, предусмотренный коллективным договором. Он не будет искать себе новое место работы, а закрепится на этом предприятии и будет работать, совершенствуясь там", - сказал он.

По его словам, 87 % коллективных договоров так или иначе затрагивают тему молодежи. А это говорит о том, что молодежи наниматель уделяет большое внимание. "Это очень важно. Наниматель понимает, что у молодого специалиста еще нет какого-то запаса прочности, нет жилья, ему нужно помочь с общежитием, помочь закрепиться, став на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, помочь по различным вопросам", - обратил внимание Юрий Сенько.

Разговор у ПрезидентаЮрий СенькоФедерация Профсоюзов Беларуси