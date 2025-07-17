Сенько: За год в Беларуси заключили более 800 новых коллективных договоров

Все больше компаний заключают со своими сотрудниками коллективные договоры. Это заметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько в проекте "Разговор у Президента".

Сегодня в нашей стране в целом 24 тыс. с лишним первичных профсоюзных организаций. Коллективных договоров около 18 тыс. При этом за последний год было заключено еще более 800 новых коллективных договоров. Юрий Сенько

"Это различные предприятия: и большие, и маленькие, частные формы собственности. Мы довольны тем, что эта тенденция, динамика идет вперед", - подчеркнул он.

Председатель ФПБ отметил, что такой договор - это современный способ сегодня дополнительно убедить работника закрепиться на своем предприятии подольше. "Если коллективный договор хороший, наполнен различными нормами материального стимулирования, социальными льготами, работник понимает, что ему нечего искать. У него хорошая заработная плата, хороший пакет, предусмотренный коллективным договором. Он не будет искать себе новое место работы, а закрепится на этом предприятии и будет работать, совершенствуясь там", - сказал он.