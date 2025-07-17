За 2024 год 16 тыс. белорусов воспользовались возможностью работать сверхурочно и в выходные дни

С марта 2024 года вступил в действие указ Президента Беларуси № 105 "О сверхурочной работе и работе в выходные дни в промышленных организациях". Кто уже оценил его действие, рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько в проекте "Разговор у Президента".

Как заметил председатель ФПБ, этот документ очень важен для многих предприятий, когда появляется необходимость пригласить сотрудника на сверхурочную работу либо в выходной день. "Это удобный вариант для предприятия, так как такого работника не нужно дополнительно обучать каким-то нюансам. Он знает технологию, знает производство, он сделает эту работу качественно и получит повышенную заработную плату за это время переработки", - добавил он.

Такой возможностью в 2024 году воспользовалось 162 промышленных предприятия нашей страны и в общей сложности около 16 тыс. человек. Юрий Сенько

"Наши профсоюзные активисты очень внимательно смотрят, чтобы подписанное соглашение в зависимости от того, насколько опасным является производство, насколько сложным является участок, никоим образом не повлияло на состояние усталости человека. Мы прекрасно понимаем, что силы не бесконечны, и стараемся установить с нанимателем в соглашении такие рамки, чтобы сотрудник ни в коем случае не был травмирован каким-то образом, а получил для себя эффект, в том числе материальный, а предприятие получило эффект в виде выполненного объема работы", - обозначил Юрий Сенько.