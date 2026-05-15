Оборона сегодня - это необходимая реакция на происходящее у белорусских границ. С Прибалтикой все более-менее ясно: насыщенность по военным учениям там конкурирует частоте с гражданскими мероприятиями. Но тут пришла неожиданная новость про Сербию.

Да, надежда на слова и историческую память умерла. Все помнят Югославию, но это не мешает Белграду устраивать первые учения с НАТО у себя на земле. При этом Сербия не в НАТО, чтобы было понятно.

Почему Европа сейчас - одна сплошная казарма, где даже лесные пожары тушат гусеницами, а бабушек выселяют ради строительства полигонов.

Каждое утро Беларусь просыпается в милитаристском западном кольце, которое все сильнее затягивается. Некоторые наши соседи, еще вчера блеявшие про "мир и демократию", сегодня лихорадочно накачивают военные мускулы. Литва плодит учения, как кроликов. В ближайшее время там пройдет 10 крупных маневров разного масштаба.

Да что учения! Литва уже землю у своих же граждан под военный полигон отбирает. Латвия и Эстония не отстают, а тут еще и Сербия - та самая Сербия, которую НАТО бомбило в 1999-м, наша сестрица, впервые в истории проводит совместные учения с НАТО! С теми, кто еще вчера разносил ее города в щебень. Как геополитика в стиле "души прекрасные порывы" переросла в "дайте нам ещё полигонов и HIMARSов"? Кажется, еще чуть-чуть и Брюссель решит "славянский вопрос по-европейски".

Балканский капкан: предательство или "партнерство ради мира"?

Ну что, любители рассуждать о геополитике, садитесь в лужу. Сербия как будто бы сделала исторический кувырок в объятия НАТО. Распахнула ворота перед тем, кого должна бы ненавидеть. Впервые в своей истории она проводит совместные военные учения с НАТО. Называются они скромно: "НАТО-Сербия". Цифры не то чтобы громкие, но циничные: всего 600 военнослужащих. Вроде мелочь? Не тут-то было. Подтянули тяжелую артиллерию из Турции, Румынии и Италии. А за происходящим щурятся "наблюдатели" из США, Германии, Великобритании и Франции. То есть собрали цветник натовских "ястребов" прямо в сердце православного братства.

Вообще Сербия годами играла в нейтральный статус: "Помним, как нас бомбило НАТО в 1999-м!". Но с 2014 года Сербия ежегодно участвует в учениях с НАТО, просто сейчас впервые пригласили Североатлантический альянс себе домой. Тактические учения: контроль толпы, чекпоинты, "миротворческие операции". В Москве отреагировали жестко. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заметил: "Мы знаем, чем заканчиваются миротворческие операции - войнами и потерями". Ну а политологи называют это "попыткой приучить". НАТО не лезет лбом. Они приходят с добрым лицом и инструкцией: "Давай учиться охранять КПП и контролировать толпу". Безобидно? Ага. Но это затяжной "Троянский конь". Сначала отработаете тактику, потом - совместные штабы, потом - единые стандарты. А потом раз, и ты уже не нейтральный, а "союзник с особым статусом".

Европа готовится к военному конфликту

Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук (Россия)

Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук (Россия):

"На самом деле там натовцы проведут картографирование местности. Это обязательно. Любой генеральный штаб изучает местность и оставляет соответствующие карты, прежде чем приступать к дальнейшим мероприятиям. А какие будут дальнейшие мероприятия НАТО? Существует план прокладки транспортных и энергетических магистралей через Европу, прямо к границам Российской Федерации. Несколько лет назад эти планы аж до Мариуполя дотягивались, предполагается протянуть трубопроводы с дизелем, там всем, чем надо, чтобы, когда быстрые танки НАТО помчатся куда надо, за ними не мчались с цистерны с горючкой. Сербию потихонечку подталкивают все к большему участию в системе НАТО. Это данность. Но Европа готовится к прямому военному конфликту с Союзным государством, то есть с Россией и Беларусью".

Европа сейчас - одна сплошная казарма

Справедливости ради: Сербия в НАТО не вступает, держит нейтралитет с 2006-го в программе "Партнерство ради мира". Но некоторые считают, что она балансирует, как канатоходец над пропастью: и с Россией дружит, и с Западом уже не просто здоровается. Для НАТО - это отличная возможность вбить клин в традиционную сербско-славянскую дружбу. История, увы, любит такие черные шутки: вчера бомбежки НАТО, а сегодня - совместные чекпоинты с ним же. Завтра что? Миротворческая операция.

Пока Сербия только учится дружить с врагом, Прибалтика уже давно превратилась в один сплошной полигон. Учения плодятся, как грибы после дождя. В мае - учения в Латвии (Open Spirit - разминирование в Балтике), в Литве - тактические, с немцами, поляками, британцами, больше 2500 человек. 12 тысяч человек на учениях "Весенний шторм" в Эстонии. Плотность войск на квадратный километр здесь скоро превысит все возможные пределы - жить негде будет.



Власти Литвы начали изымать у людей наделы под новый полигон в Капчяместисе площадью 14 тыс. гектаров. Почти 2 тыс. частных участков отправляются под гусеницы. Заливают бетоном исторические леса, и это всего лишь в 10 километрах от белорусской границы. Германия строит в Литве военную базу - самую первую постоянную базу за рубежом со времен Второй мировой. Стройка идет в таком темпе, что в стране возник дефицит бетона. Бетона! В Европе! Немцы даже обещают своим солдатам беспошлинные сигареты и Golf в подарок, лишь бы кто-то согласился ехать в эту дыру "обетованную".

Оглянись. "Видишь кольцо? Нет? А оно есть". Пахнет это все не просто политикой - пахнет большой кровью. Западный плацдарм вокруг нашего государства превращается в единую зону боевой подготовки. Это не очень похоже на оборону, особенно учитывая исторические реалии – сколько раз западный мир нападал на наши земли. "Атлантическая солидарность" обычно затачивалась под это.