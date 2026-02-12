Сердюков: Обстановка в регионах коллективной безопасности спокойнее не стала

Вблизи западных рубежей региона коллективной безопасности идет наращивание коалиционных войск Запада - об этом рассказали во время брифинга Объединенного штаба организации. Подводя итоги совместной подготовки, начальник штаба ОДКБ Андрей Сердюков отметил: геополитическая напряженность нарастала, обстановка в регионах коллективной безопасности не становилась спокойнее.



Зоны нестабильности в прошлом году приближались к границам стран стран - участников договора. Наиболее сложная обстановка сегодня складывается в восточно-европейском регионе.

Андрей Сердюков, начальник Объединенного штаба ОДКБ: "Также особую обеспокоенность вызывает обстановка в кавказском регионе, характеризующаяся сочетанием старых неразрешенных противоречий с новыми геополитическими вызовами. В значительной степени этому способствуют попытки западных стран укрепить свое влияние на Южном Кавказе. В центрально-азиатском регионе негативное влияние на стабильность и безопасность оказывает действующие в Афганистане многочисленные международные экстремистские и террористические группировки, что создает реальную угрозу экспорта терроризма на сопредельные территории. Серьезными вызовами остаются распространение подрывной радикальной идеологии и наркотрафик".