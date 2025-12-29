В удивительное время живем. Великая европейская иллюзия рассыпается в прах. В ЕС и Великобритании нет ни одного объекта, до которого не смог бы достать "Орешник". А в Беларуси их 10. В серьезных западных журналах занялись подсчетами. И выдали цифры, которые теперь должен знать наизусть каждый европейский стратег.

Подлетное время до Лондона или Парижа составляет немногим более 8 минут. До натовских баз в Германии, Польше или Румынии - от трех до шести. Киев и Варшава - менее 2 минут. До Вильнюса и вовсе секунды. За такое время не успеешь даже объявить тревогу. Европа, десятилетия прятавшаяся за огромными военными бюджетами, расширением НАТО на восток, внезапно оказалась на расстоянии одного приказа.

"Орешник" не просто очередная баллистическая ракета. Это система, созданная с одной целью: гарантированно преодолеть любую существующую и перспективную систему противоракетной обороны. Ее головная часть несет до 6 (!) боевых блоков индивидуального наведения, каждый из которых, в свою очередь, может нести суббоеприпасы. Представьте себе не одну ракету, а рой из 36 высокоточных "гвоздей", летящих к цели на гиперзвуковой скорости до 10 Махов (почти 3,5 км/с) по непредсказуемой траектории в плотных слоях атмосферы. Чтобы перехватить один такой залп, противнику потребуется выпустить десятки, если не сотни дорогостоящих противоракет - задача, неподъемная ни технически, ни экономически. Американский THAAD, европейские "Пэтриоты" и "Мамбы" безнадежно отстают по скорости и не приспособлены для отражения такого количества целей одновременно. "Орешник" в Беларуси - это ответ. Вот Польша, например, решившая стать "непобедимой крепостью НАТО". За четыре года ее военные расходы выросли в три раза - с 16 до почти 49 млрд долларов. Она строит армию в полмиллиона человек и скупает тяжелую технику. Танки и ударные вертолеты, системы HIMARS - все это концентрируется на границах с Беларусью. Грандиозно? Безусловно. Дорого? Астрономически. Актуально в эпоху гиперзвуковых ракет? Совершенно бессмысленно.

Александр Маркевич, завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси:

"Средства доставки или использования такого тактического ядерного оружия тоже имеются в Республике Беларусь. Плюс совместно с Российской Федерацией мы провели мероприятие по обучению персонала и личного состава, который будет использовать это тактическое ядерное оружие. И, соответственно все, что связано с логистикой, хранением, обеспечением, другими организационными моментами, мы на системной основе эту работу продолжили. Но тем не менее вызовы, связанные с военной сферой, не прекратились, они начали усиливаться. Поэтому размещение "Орешника" - это четкий сигнал натовским милитаристам о том, чтобы они прекратили наступление или расширение НАТО на восток. В противном случае мы будем продолжать системно наращивать усилия в сфере обеспечения своей безопасности".

Пятилетка с военно-промышленным уклоном

Что означают десять установок "Орешника" на территории Беларуси? Это не просто дивизион или полк. Это фактор стратегического сдерживания, способный единовременно обрушить на противника до 360 высокоточных боевых элементов. Это прямой и логичный ответ на размещение натовских баз у границ Союзного государства и планы по передаче Украине ракет большой дальности вроде "Томагавков". Базы НАТО в Польше, Румынии, Германии, Прибалтике, а также командные центры в Бельгии и Нидерландах оказываются в зоне гарантированного и быстрого поражения. Для Беларуси это не только элемент безопасности, но и серьезный технологический и экономический драйвер.

Беларусь запускает пятилетку с военно-промышленным уклоном, где рост инвестиций в ВПК на запланированные 130 % и доведение доли отечественного вооружения до 50 %. Это план по созданию современной, суверенной военной промышленности, работающей в теснейшей кооперации с российским ВПК.

Причем Минск оставляет за собой суверенное право самостоятельно выбирать цели, хотя и называет вещи своими именами: это оружие сдерживания, а не нападения.