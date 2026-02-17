Сергей Дик разобрал австралийский закон о соцсетях и рассказал, нужен ли подобный в Беларуси

В Австралии после введения ограничений на пользование соцсетями людьми в возрасте до 16 лет двое детей попытались подать в суд из-за ущемления их свободы слова и противоречия демократическим принципам.

Критики закона отметили, что верификация возраста потребует дополнительных документов, а при утечке персональных данных дети окажутся под ударом. Действительно ли это так, разъяснил в "Актуальном интервью" аналитик Сергей Дик.

Он подтвердил, что исключить такую возможность нельзя. В мире постоянно происходит масса утечек персональных данных. К примеру, торговые площадки тоже производят сбор данных, но перед ними стоит задача обеспечить кибербезопасность и защиту данных пользователей. Естественно, от взлома никто не застрахован, и для снижения такого рода преступлений необходимы дополнительные меры по обеспечению контроля возраста детей, чтобы они не могли обойти запрет. "В Австралии это биометрический контроль, выпуск персонализированных сим-карт для подростков. Есть много решений, которые необходимо внедрять с помощью регуляторов платформ. Но прежде всего нужен родительский контроль", - обратил внимание гость интервью.

Сергей Дик заметил, что на заре развития интернета все восхищались им, пользовались социальными сетями взрослые и дети, но позже все пришли к пониманию необходимости регулировать доступ. И это уже стало мировым трендом, поэтому и Беларусь должна находиться в этом процессе.