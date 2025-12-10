Сергей Казачок: ВНС - это феномен белорусской политической системы и подлинное народовластие

В преддверии второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, на котором будет утверждена программа социально-экономического развития страны до 2030 года, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Казачок охарактеризовал ВНС как уникальный феномен белорусской политической системы и подлинное народовластие в действии.

Как отметил Сергей Казачок, Всебелорусское народное собрание представляет собой особый механизм вовлечения граждан в управление государством. "Всебелорусское народное собрание, конечно, это феномен нашей политической системы в республике. Это подлинная демократия и народовластие в действии. Каждый гражданин, каждый регион может принять непосредственное участие в формировании стратегической политики нашего государства на ближайшую пятилетку", - заявил депутат.

"Та резолюция, которая будет принята Всебелорусским народным собранием, будет, можно сказать, коллективным разумом, когда будут объединены все предложения, все чаяния нашего народа", - подчеркнул Сергей Казачок.

Депутат указал на преемственность задач, которые ставились на всех предыдущих собраниях: "Все собрания ставили целью улучшение благосостояния наших граждан, развитие экономики, развитие агропромышленного комплекса, развитие промышленности, укрепление семейных ценностей, укрепление регионов. Я уверен, что если посмотреть от пятилетки к пятилетке, можно увидеть, что мы достигали определенных результатов. И каждое Всебелорусское народное собрание на основании этих результатов принимало новые решения и ставило более высокие цели, которые также достигались".