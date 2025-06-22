Северин рассказал, насколько Институт национальной памяти Польши изменил позицию по отношению к ВОВ

По интернету разлетелись кадры, как Кароль Тадеуш Навроцкий (ныне президент Польши) стоял и насмехался над советскими памятниками, когда их просто сносили кувалдой, а отдельно при этом разбивали красную звезду.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Эдуард Северин отметил, что такое поведение является крайне нехорошим. "Более того, когда какой-то политический символизм вносится в сферу публичной политики, то это становится определенным заявлением, и Беларуси к нему нужно относиться очень серьезно. Говоря о войне с памятниками, связанными с советским прошлым, с подвигом советского солдата, в частности, белорусского солдата, то эти процессы начались не вчера и даже не позавчера", - заявил эксперт.

По его словам, уже с 2012 года Институт национальной памяти Польши абсолютно изменил свою позицию и в отношении событий Великой Отечественной войны, и с поведением солдат Армии Крайовой, которые тоже устраивали геноцид белорусского народа на территории Беларуси.

"Эти звоночки были обозначены давным-давно. И в Бресте есть музей, в котором хранятся выкупленные разрушенные и вывезенные с территории Польши памятники. Некоторые уже в Беларуси восстанавливались годами. Причем добавлю, что у польских властей отношение такое же негативное и к тем полякам, которые выступали на стороне советской армии, Красной армии в тот период в борьбе с фашизмом", - обозначил Эдуард Северин.