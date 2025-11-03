Сгоревшие и изувеченные: как в ЛНР ищут и перезахоранивают тела погибших мирных жителей

На одном из кладбищ недалеко от Северодонецка в Луганской Народной Республике проводятся процессы захоронений 23 тел, извлеченных из общей могилы. Многие из погибших являются неизвестными, поэтому проходится делать идентификацию.

крест на неизвестной могиле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3380098-e8b0-4da8-be05-8e979b921237/conversions/8cbc829e-65b9-491a-a345-8d8161db3112-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3380098-e8b0-4da8-be05-8e979b921237/conversions/8cbc829e-65b9-491a-a345-8d8161db3112-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3380098-e8b0-4da8-be05-8e979b921237/conversions/8cbc829e-65b9-491a-a345-8d8161db3112-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3380098-e8b0-4da8-be05-8e979b921237/conversions/8cbc829e-65b9-491a-a345-8d8161db3112-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эти люди погибли в 2022 году в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Среди них есть пожилые люди, которые не смогли покинуть свои жилища.

С 2014 года ведется скрупулезная работа по сбору доказательств преступлений военно-политического режима Украины против населения Донбасса. Для этого специально была создана комиссия по сбору и фиксации доказательств военных преступлений военно-политического режима Украины против жителей Луганской Народной Республики. До этого работал общественный проект "Не забудем, не простим", в рамках которого также вели работу на территориях по сбору информации о погибших, раненых, разрушениях, фактах жестокого обращения, пытках и изнасилованиях.

На местах самых кровопролитных боев всегда оставались следы в виде массовых стихийных захоронений, ведь зачастую не было возможности хоронить людей на обычных кладбищах, поэтому принимались спонтанные решения о придании человека земле. Люди находили опушки, полянки, территории рядом с кладбищами и там хоронили погибших.

"На основании собранных материалов после шести лет детальной проработки в 2021 году удалось создать международную рабочую группу и проработать механизм, который позволил быстро проводить трудоемкие работы, но при этом с учетом всех процессуальных норм и проведения на месте работы судмедэкспертизы", - рассказала уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (Россия) Анна Сорока.

Проводить судмедэкспертизы на месте захоронения - вынужденная мера, ведь в ЛНР остаются еще советские морги с одним столом, советский процесс судмедэкспертизы. А останки достаются в большом количестве, при этом зачастую без гробов или мешков, поэтому и был придуман механизм взаимодействия с МВД, прокуратурой, судмедэкспертизой (то есть с Минздравом). Финансовую помощь оказывали волонтеры, потому что это на данный момент есть поисковая рота, которая пришла уже с хорошим опытом работы поиска без вести пропавших, а раньше была гражданская группа волонтеров, которая собралась из жителей города Рубежное. Они сами в марте 2022 года создали команду из мужчин и женщин и самостоятельно проводили захоронения. Позже они начали работать под руководством Анны Сороки.

"В 2021-м была одна команда, мы работали под Луганской Народной Республики и не могли подняться на оккупированные территории. А с 2022 года получилось начать работу в Рубежном, Северодонецке и его агломерации, Лисичанске. В данный момент сформировано на этой территории семь больших кладбищ", - добавила Анна Сорока.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ac1b4d5-3363-4ac7-bc74-5404a62d5c25/conversions/224f2ff2-ab93-48f6-9b47-ada311ede486-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ac1b4d5-3363-4ac7-bc74-5404a62d5c25/conversions/224f2ff2-ab93-48f6-9b47-ada311ede486-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ac1b4d5-3363-4ac7-bc74-5404a62d5c25/conversions/224f2ff2-ab93-48f6-9b47-ada311ede486-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ac1b4d5-3363-4ac7-bc74-5404a62d5c25/conversions/224f2ff2-ab93-48f6-9b47-ada311ede486-xl-___webp_1920.webp 1920w

Работы проводились в том числе и в населенном пункте Лесная Дача. Раскопки велись не только там, но и в Кудряшовке, Первомайске, Попасной.

"Один старик жил-жил. Может, он в хороших условиях и дальше бы жил, но пришла война, и старики начали умирать с голоду. Мы поднимали их останки. Лежачих бросали родственники, и лежачие умирали без оказания медицинской помощи, отсутствия связи, потому что скорую нельзя было вызвать", - отметила уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (Россия).

Большинство людей погибли от осколочных, минно-взрывных травм, пулевых ранений. Руководитель межведомственной рабочей группы в Луганской Народной Республике (Россия) Даниил Стяжкин объяснил, что в ходе излечения каждого из останков внимательно осматривается состояние тела, а судебно-медицинским экспертом устанавливается, прежде всего, причина смерти каждого погибшего. Проводится осмотр одежды, в которой был одет человек, после чего порой обнаруживаются документы, личные вещи, по которым удается предварительно идентифицировать личность человека. Но основным способом процессуально-юридической идентификации является молекулярно-генетическое исследование, которое проводится с биоматериалом погибшего, далее делается сравнительный анализ с биоматериалом живых родственников, которые ищут пропавших без вести родных и близких. Кроме этого, еще есть комплекс оперативно-разыскных мероприятий, который проводится органами внутренних дел. Суть этих мероприятий заключается в сборе информации от свидетелей, очевидцев произошедшего и о том, кто мог быть в конкретном захоронении.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cc324da-9f7b-46bf-8a23-f1cee125bcda/conversions/7591bad7-b1b9-4106-b351-fe8e88d21911-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cc324da-9f7b-46bf-8a23-f1cee125bcda/conversions/7591bad7-b1b9-4106-b351-fe8e88d21911-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cc324da-9f7b-46bf-8a23-f1cee125bcda/conversions/7591bad7-b1b9-4106-b351-fe8e88d21911-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cc324da-9f7b-46bf-8a23-f1cee125bcda/conversions/7591bad7-b1b9-4106-b351-fe8e88d21911-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Сорока дополнила информацию и заявила, что последние останки ими были обнаружены в четырех сгоревших домах. Предположительно, в населенный пункт зашел тернопольский тербат. О его противоправных действиях уже известно. "Одного старика здесь замучили, мы это знаем. Подняли останки. Точно знали о сыне Ивана Владимировича. Соседи же рассказали, что его два сына ушли воевать в 2014 году. А его, парализованного, в мае 2022-го забили прикладами. Выстроили оставшихся жителей поселка, забили прикладами, а потом застрелили в висок с автомата", - сказала она.

В последних четырех домах в одном из населенных пунктов, скорее всего, военнослужащие ВСУ застрелили целые семьи и подожгли дома. На пепелищах найдены сожженные, обугленные останки. Они, как говорят специалисты, встречаются очень часто. Часто люди умирали от удушения газом, потому что находились в подвалах и не могли при возникновении пожара оттуда выбраться.

С Кременского дома-интерната были вынесены останки 32 сожженных заживо стариков. ВСУ не позволили им эвакуироваться. Закрыли живых в подвале вместе с персоналом. Кто мог ходить, убежали, вскрыли дверь, а более 50 человек сгорели.

Анна Сорока отметила, что отдельная тема - погибшие дети. Их останки поднимали в первый день работы в Рубежном. Некоторые погибали вместе мгновенно от одной мины, которая часто летела со стороны Северодонецка.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b345eccd-5293-4981-b409-a5d3202f50c5/conversions/3c287bac-35b2-4c07-812f-13b6e5ea43a9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b345eccd-5293-4981-b409-a5d3202f50c5/conversions/3c287bac-35b2-4c07-812f-13b6e5ea43a9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b345eccd-5293-4981-b409-a5d3202f50c5/conversions/3c287bac-35b2-4c07-812f-13b6e5ea43a9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b345eccd-5293-4981-b409-a5d3202f50c5/conversions/3c287bac-35b2-4c07-812f-13b6e5ea43a9-xl-___webp_1920.webp 1920w

И это далеко не все факты преступлений ВСУ. Погибшие люди стали незаживающей раной, потому что каждая могила - это потерянные земляки, родные, близкие, друзья.

Как живут люди в зоне конфликта после обстрелов. Как не потерять надежду и веру в будущее среди постоянного страха. Об этом и не только смотрите в новом выпуске проекта "Война и мир".