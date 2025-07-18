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Сгущенку, йогурт и мороженое из козьего молока готовит хозяйка одного из подворий в Минском районе
Анна Поборцева - многодетная мама из Минска, которая сменила шпильки на резиновые сапоги, купила коз и создала свое подворье. Сегодня ее экопродукт знают не только друзья.
Еще несколько лет назад Анна была типичным городским жителем. Она никогда не жила в деревне, и среди родственников тоже не было сельских жителей, поэтому ни коров, ни коз она раньше даже не видела. Решение завести собственное хозяйство пришло вместе с материнством, когда остро встал вопрос о здоровье троих сыновей-погодков.
"У детей появилась аллергия. Это произошло на этапе введения прикорма. Я меняла смеси, но ничего не помогало, ничего не получалось. И тут кто-то из старших, как это обычно бывает, посоветовал: "Мы в свое время растили детей на козьем молоке". Я начала изучать этот вопрос и решила попробовать себя в этом деле. Так мы переехали в свой дом. На свежем воздухе завели животных. Я стала разбираться в ветеринарии, изучать все основные вопросы, связанные с уходом за животными. И мои дети поправились", - рассказала хозяйка подворья.
Начинали с шести козочек, а потом, говорит Анна, все пошло само собой. Сейчас в хозяйстве уже больше полусотни коз: коричневые, черные, белые - все как на подбор.
Основа стада - чешская короткошерстная порода. Козы содержатся на свободном выгуле. Места достаточно - территория хозяйства занимает 17 гектаров.
Из молока делают творог, масло, сгущенку, йогурт, мороженое. Хозяйка освоила и сыроварение. Она убеждена: главный принцип - готовить в полной тишине, только так можно полностью погрузиться в процесс.
"Мы варим молодой козий сыр с тмином, черным и красным перцем, прованскими травами или просто белый. Специфического запаха или привкуса практически нет. У нас породистые животные, поэтому характерного запаха и вкуса, который был у коз, которых держали наши бабушки, здесь не встречается", - уверяет многодетная мама.
В планах у Анны собственное производство и расширение ассортимента.
Продукты из козьего молока становятся все более популярными благодаря своей высокой питательной ценности и полезным свойствам. Они богаты витаминами, минералами и легкоусвояемыми белками.
Молочные продукты - это настоящий национальный бренд Беларуси, где качество и вкус всегда на первом месте. Особой популярностью пользуется натуральная продукция, которая радует не только гурманов, но и всех, кто заботится о здоровье. Для одних это любимый продукт на столе, для других - дело жизни и призвание.