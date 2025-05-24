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Шаг во взрослую жизнь: 24 мая для всех выпускников Беларуси прозвенит последний звонок
24 мая во всех школах Беларуси прозвенит последний звонок. Торжественные линейки станут кульминацией многих лет стараний и учебы.
Масштабный двухдневный праздник "Последний звонок" для самых одаренных выпускников страны завершился 23 мая в Гомеле. Участие в нем приняли почти 2 тыс. лучших ребят со всей Беларуси, отличившихся в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. В программе были торжественная линейка, концерт, дискотека, митинг-реквием и экскурсии, приуроченные к 80-летию Великой Победы.
"Действительно, очень хорошо, что в нашей стране проводятся такие мероприятия. Это отличная возможность молодежи со всей страны объединиться в одном месте и в одно время", - поделился впечатлениями один из выпускников.
Уже по сложившейся традиции 24 мая на "Минск-Арене" пройдет городской праздник "Последний звонок" для столичных школьников.
А в понедельник, 26 мая, ребята будут сдавать первый экзамен - испытание по профильному предмету на выбор. Выпускные вечера для 11-классников пройдут 13 июня.