Шаг во взрослую жизнь: 24 мая для всех выпускников Беларуси прозвенит последний звонок

24 мая во всех школах Беларуси прозвенит последний звонок. Торжественные линейки станут кульминацией многих лет стараний и учебы.

Масштабный двухдневный праздник "Последний звонок" для самых одаренных выпускников страны завершился 23 мая в Гомеле. Участие в нем приняли почти 2 тыс. лучших ребят со всей Беларуси, отличившихся в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. В программе были торжественная линейка, концерт, дискотека, митинг-реквием и экскурсии, приуроченные к 80-летию Великой Победы.

"Действительно, очень хорошо, что в нашей стране проводятся такие мероприятия. Это отличная возможность молодежи со всей страны объединиться в одном месте и в одно время", - поделился впечатлениями один из выпускников.

Уже по сложившейся традиции 24 мая на "Минск-Арене" пройдет городской праздник "Последний звонок" для столичных школьников.