Председатель Московской городской думы, заслуженный юрист России Алексей Шапошников поделился, что побывал в Брестской крепости именно в ночь на 22 июня.

Какие эмоции испытал Алексей Шапошников, находясь в роли зрителя во время концерта-реквиема в Брестской крепости.

"Пробирала не только дрожь, упала и не одна слеза во время концерта-реквием. Когда ты смотришь и ощущаешь мирную жизнь, которая была за день до этого, когда мирные люди и военные-пограничники спокойно легли спать, но проснулись совершенно в другом мире, пробегают мурашки", - поделился он.

Алексей Шапошников:

"Весь земной шар проснулся в другом мире утром 22 июня 1941 года. Страшно становится, когда знаешь, как издевались над мирным населением, как забирали в плен и убивали семьи командиров, пограничников и бойцов. Это геноцид белорусского и русского народов, а также тех других, кто находился в Брестской крепости".

Председатель Московской городской думы отметил, что на его взгляд является правильным, что в Беларуси возбуждено уголовное дело о геноциде. "Это хороший пример для многих стран. Мы внимательно следили, как встречался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин с Президентом Беларуси Александром Лукашенко", - сказал он.