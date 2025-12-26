Европейские страны наперегонки увеличивают свои военные бюджеты, идут дальше и выше по шкале эскалации, а социальные выплаты, трудовые отношения, качество жизни, заработные платы, доходы рядовых граждан давно падают, отметил замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

По его словам, это процесс многослойный. "Запад находится в состоянии долгосрочного экономического кризиса, и социальное государство находится в состоянии долгосрочного кризиса. На Западе происходит наступление на трудовые, социальные права граждан. И этот процесс будет усугубляться военными тратами", - считает Владимир Шаповалов.