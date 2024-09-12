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Шевцов: Нам нужно прямое человеческое общение

Шевцов: Нам нужно прямое человеческое общение

Создание искусственного интеллекта подразумевает под собой определенные фильтры, которые в него закладывают разработчики, в том числе и идеологические.

Как избежать навязывания ценностей, которые нам несвойственны и сохранить живое общение, рассказал политолог Юрий Шевцов в проекте "Актуальное интервью".

Юрий Шевцов:

"Важно отметить, что мы не создаем искусственный интеллект. Это очень дорогостоящий продукт. Он делается всего в нескольких местах на планете, и они все на Западе, не считая Китай. И там изначально закладываются их ценности. Например, законодательно в Европейском Союзе заложен принцип, чтобы искусственный интеллект подавал информацию, не нарушая понятие равенства, как они понимают на Западе. То есть имеется в виду ЛГБТ и все, что с этим связано. Сюда же расизм в том же ключе. Ну и еще ряд подобных их ценностей, которые иногда совпадают с нашими, иногда нет".

Политолог отметил, что сейчас мы можем подумать о прямой коммуникации в обществе. Например, диалоговые площадки и прочие варианты, где присутствует прямое человеческое общение. "Это не спасет от удара этой технологии, когда она массово придет сюда, но это уменьшит этот удар. То есть родители должны общаться с детьми, дети с родителями, чиновники между собой и так далее. Это минимально, что необходимо. То есть беречь прямое человеческое общение и развивать его", - подчеркнул Юрий Шевцов.

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