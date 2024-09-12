"Важно отметить, что мы не создаем искусственный интеллект. Это очень дорогостоящий продукт. Он делается всего в нескольких местах на планете, и они все на Западе, не считая Китай. И там изначально закладываются их ценности. Например, законодательно в Европейском Союзе заложен принцип, чтобы искусственный интеллект подавал информацию, не нарушая понятие равенства, как они понимают на Западе. То есть имеется в виду ЛГБТ и все, что с этим связано. Сюда же расизм в том же ключе. Ну и еще ряд подобных их ценностей, которые иногда совпадают с нашими, иногда нет".