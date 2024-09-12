Шлычков: В Беларуси обеспечен технологический суверенитет

Беларусь обладает всеми ресурсами и инструментами для обеспечения технологического и цифрового суверенитета.

Об этом в эфире "Первого информационного" заявил председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков.

По его словам, успех нашей страны в данном направлении обусловлен совершенствованием национальной инновационной системы, которая заложила основы в сфере научно-технической деятельности.

"В Беларуси выстроена национальная инновационная система. Она имеет целью, в том числе, обеспечение технологического суверенитета, - отметил Сергей Шлычков. - Еще одной глобальной целью для национальной инновационной системы является повышение эффективности использования имеющихся ресурсов. Это не только деньги, и это научный потенциал, и научная организация, и технологическая база".

Плюс, по его словам, мы работаем на будущее. Сейчас в настоящее время буквально идет формирование дополнения в перечень критических технологий, которые во всей совокупности технологических решений обеспечивает Беларуси технологический суверенитет.

По мнению эксперта, заботясь о будущем, нам целесообразно создавать производственные мощности, заниматься выпуском наукоемкой высокотехнологичной продукции.