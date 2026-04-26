Шмелева: Система радиационного мониторинга эволюционировала после катастрофы на ЧАЭС

Как Беларусь справилась с последствиями аварии на ЧАЭС и что продолжает делать для восстановления пострадавших регионов, в студии "Первого информационного" рассказала начальник управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси Екатерина Шмелева.

"Ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону. На сегодня площади таких загрязненных территорий составляют порядка 12 % от первоначального масштаба и дальше будут сокращаться. Ученые прогнозируют, что к 2046 году этот показатель составит порядка 9 %. Тем не менее, 1 % территории - это объект ядерного наследия - Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Ситуация там находится под строгим контролем. На остальных территориях у нас абсолютно стабильная радиационная обстановка. Это подтверждают данные многолетних наблюдений, исследований Белгидромета", - рассказала Шмелева.

По ее словам, система радиационного мониторинга эволюционировала после катастрофы на ЧАЭС, перейдя от решения сугубо научных задач к сплошному обеспечению радиационного контроля на загрязненных территориях. А это критически важный элемент обеспечения радиационной безопасности на загрязненных территориях. Более 120 постов этой системы проводят ежедневный отбор проб, воды, почвы, воздуха - всех тех важных элементов, которые влияют на здоровье населения. Данные радиационного мониторинга публикуются на сайте Белгидромета, и любой желающий может ознакомиться с ними.

В пострадавшие регионы постепенно возвращается жизнь. В 2026 году принято решение исключить из списка радиационноопасных земли в 10 районах Гомельской области.

"Более 2,2 тыс. га введено в сельскохозяйственный оборот за последние два года. Это планомерная межведомственная работа. И надо понимать, что только на основании заключений министерств и экспертных заключений эти земли вводятся в оборот. Принимая во внимание экономический фактор, учитывается безопасность работающих на этих землях и, конечно, радиологическое качество будущей продукции, которая будет выращиваться. По результатам всех экспертных оценок и принимается решение об исключении земель, о вводе их в сельскохозяйственный оборот. И в дальнейшем обеспечивается контроль получаемой продукции. Для этих целей функционирует республиканская система радиационного контроля", - отметила Екатерина Шмелева.