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Шмидт о "Чужом небе": Этот фильм очень реален
Состоялась премьера фильма Белтелерадиокомпании, в котором беглые белорусы рассказывают о том, с чем каждый день приходится сталкиваться в эмиграции. Своим впечатлением от просмотра с "Первым информационным" поделился польский диссидент, экс-судья Томаш Шмидт.
По его словам, у белорусов нет никаких шансов на серьезное трудоустройство. Многие компании обманывают людей.
Томаш Шмидт:
"Этот фильм очень реален. Потому что проблема возникает у людей, которые приезжают в страны ЕС. Работает обман, что все будет прекрасно, будут большие деньги. Это не так просто, потому что приезжий белорус всегда будет как иностранец в странах ЕС, как раб. Он не будет зарабатывать такие деньги, как, например, поляк на такой же работе".
Смотрите фильм "Чужое небо" 19 марта на "Первом информационном" в 21:15. Также фильм уже доступен и на YouTube-канале news.by.