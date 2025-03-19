Шмидт о "Чужом небе": Этот фильм очень реален

Состоялась премьера фильма Белтелерадиокомпании, в котором беглые белорусы рассказывают о том, с чем каждый день приходится сталкиваться в эмиграции. Своим впечатлением от просмотра с "Первым информационным" поделился польский диссидент, экс-судья Томаш Шмидт.

"Этот фильм очень реален. Потому что проблема возникает у людей, которые приезжают в страны ЕС. Работает обман, что все будет прекрасно, будут большие деньги. Это не так просто, потому что приезжий белорус всегда будет как иностранец в странах ЕС, как раб. Он не будет зарабатывать такие деньги, как, например, поляк на такой же работе".