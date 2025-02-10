Шокирующие подробности "разбора полетов" ЦРУ

ЦРУ проводила ужасные эксперименты на людях при помощи наркотиков, гипноза, изоляции, сенсорной депривации и других экстремальных методов.

Недавно рассекретили документы о многолетних опытах ЦРУ по "контролю над разумом", проводимых в 1950-х и 1960-х. Под кодовым названием "МК Ультра" американская спецслужба ставила ужасные эксперименты с использованием наркотиков, гипноза, изоляции, сенсорной депривации и других экстремальных методов. Часто они тестировались на людях, которые и понятия не имели, что с ними делают и что они участвуют в испытаниях американских спецслужб.

История Центрального разведуправления США состоит из провокаций, скандалов, любой межгосударственный конфликт с явным или скрытым участием Штатов не обходится без упоминания ЦРУ. К началу 1950-х оно начинает превращаться в многопрофильную службу-монстра, перед которой ставится задача в том числе отслеживать и подавлять во всех точках планеты любые политические, экономические, военные процессы, которые могут угрожать мировой гегемонии США и их союзников. С тех пор госперевороты, прямые военные интервенции, провокации всех видов, убийства неугодных политиков, террор, диверсии, подкупы стали чуть ли не основными методами работы для "рыцарей плаща и кинжала".

Даже американский президент Джонсон как-то назвал ЦРУ чертовой корпорацией убийств. Для них все методы были хороши. Так, 1953 году директор ЦРУ Даллес утвердил проект под кодовым названием "МК Ультра", цель которого - контроль над разумом человека при помощи психотропных веществ и электрического воздействия. Руководил проектом главный химик ЦРУ Сидни Готлиб.

Ликвидация неугодных

В 1951 году во Франции внезапно сотни человек начали испытывать галлюцинации. Одним мерещились змеи, другие "сгорали в огне", третьи бросались на соседей с ножами. Некоторые, спасаясь от невидимых преследователей, выпрыгивали из окон. Официально тогда погибли 5 человек, десятки были госпитализированы, особо буйных заковали в смирительные рубашки и отправили в психлечебницы. В то время говорили о массовом отравлении хлебом. И лишь недавно стало звучать мнение, что "массовая истерия" - результат секретного эксперимента ЦРУ.

В 1953-м при загадочных обстоятельствах погибает работавший на ЦРУ химик Фрэнк Олсон. Официальная версия - самоубийство, но спустя годы выяснилось, что ученому помогли. Олсон участвовал в разработке бактериологического оружия и стоял у истоков "МК Ультра". Он знал, кто в ответе за массовый психоз во Франции в 51-м. Знал и о других проектах ЦРУ и хотел уволиться.

В рамках "МК Ультра" было создано более сотни бьющих в одну точку подпрограмм. Проводились, к примеру, эксперименты, нацеленные на частичное или полное стирание у человека памяти, давая при этом возможность корректировать личность или создавать совершенно новую. Для этого людей накачивали ЛСД или проводили гипнотическую кодировку.

Часть чудовищных экспериментов проводились в конспиративных квартирах ЦРУ, где работали не врачи или клиницисты, а федеральные агенты. Один такой, к примеру, играл роль богемного художника и так заманивал ничего не подозревающих жертв в свою "квартиру", где нам ними ставили опыты.

Лжефонды и грязные белые халаты

Немалую часть проектов ЦРУ финансировало через лжефонды. Гранты на исследования MKULTRA осваивали десятки колледжей и университетов, лаборатории и фармацевтические компании, больницы и клиники, тюремные учреждения.

Среди обнародованных документов есть также отчет 1963 года генерального инспектора ЦРУ Джона Эрмана. В нем он рекомендовал прекратить испытания на гражданах США, не знающих о своем участии в эксперименте, из-за риска компрометации и ущерба ведомству.

Да, программа была засекречена настолько, что документация практически не велась. Потому контролировать, проверять ход исследований, их результаты, равно как и финансирование, было крайне затруднительно. В 1973 году директор ЦРУ Ричард Хелмс и давний руководитель "МК Ультра" Сидни Готлиб уничтожили большую часть записей по проекту, обеспечив себе практически полную безнаказанность за бесчисленные злоупотребления на протяжении десятилетий. О количестве жертв, погибших и покалеченных людях, остается только догадываться.

Спустя годы стало известно, что в 1960-х ЦРУ активно внедряло в тусовки агентов, которые распространяли наркотики и наблюдали за тем, как они действуют на неокрепшие умы. С другой стороны, по ходу роста антивоенного движения США правительству требовалась его дискредитация, и вещества также выполняли свою роль. Как и в устранении неудобных лидеров мнений.