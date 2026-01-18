3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Шопинг, качественная медицина и вкусная еда: европейцы полюбили проводить в Беларуси праздники
Туристический интерес к Беларуси продолжает расти. С начала года нашу страну посетили около 3,5 тыс. европейцев из 38 государств, включенных в список безвиза. Большинство путешественников - соседи из Литвы, Латвии и Польши. Едут за хорошим отдыхом, шоппингом и качественной медициной.
"Едем из Швеции, Стокгольма. В Беларуси были в первый раз три месяца назад. Мы были в Полоцке. Очень чисто. Супер дружелюбные люди, помогают, все рассказывают, еда понравилась, рекомендуем".
"Это очень красивая страна. Она очень зеленая, очень широкая. Огромные проспекты даже в небольших городах. Это очень доброжелательная страна. С теплым климатом, энергетически теплым, хорошим".
"Я гражданка Латвии. Живем мы тут недалеко, в 20 км от границы. Мы всему рады, довольны. Почему бы и нет - заехать заправиться, для себя и детей купить продуктов".
Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:
"На участке ответственности Полоцкого пограничного отряда за 2025 год в рамках безвизового режима границу пересекли более 154 тыс. граждан из 38 государств. Традиционно наибольший поток составляют жители Литвы, Латвии и Польши, однако мы регулярно фиксируем гостей и из стран дальнего зарубежья".
Европейцы полюбили проводить в Беларуси и праздники. К примеру, на новогодних выходных нашу страну по безвизу посетили более 1200 человек. Почему белорусское направление так популярно среди иностранцев? Расскажем 18 января сегодня в "Главном эфире" на "Беларусь 1".