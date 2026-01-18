Шопинг, качественная медицина и вкусная еда: европейцы полюбили проводить в Беларуси праздники

Туристический интерес к Беларуси продолжает расти. С начала года нашу страну посетили около 3,5 тыс. европейцев из 38 государств, включенных в список безвиза. Большинство путешественников - соседи из Литвы, Латвии и Польши. Едут за хорошим отдыхом, шоппингом и качественной медициной.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/539965d5-964a-41a7-9a7f-a50736d0614d/conversions/ec586b42-8c16-4d55-9da0-eb35fb3112eb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/539965d5-964a-41a7-9a7f-a50736d0614d/conversions/ec586b42-8c16-4d55-9da0-eb35fb3112eb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/539965d5-964a-41a7-9a7f-a50736d0614d/conversions/ec586b42-8c16-4d55-9da0-eb35fb3112eb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/539965d5-964a-41a7-9a7f-a50736d0614d/conversions/ec586b42-8c16-4d55-9da0-eb35fb3112eb-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Едем из Швеции, Стокгольма. В Беларуси были в первый раз три месяца назад. Мы были в Полоцке. Очень чисто. Супер дружелюбные люди, помогают, все рассказывают, еда понравилась, рекомендуем".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d762bd6-3692-48e2-ae6b-1595e1656e22/conversions/097a581a-e08b-425b-90ae-d3695f70af57-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d762bd6-3692-48e2-ae6b-1595e1656e22/conversions/097a581a-e08b-425b-90ae-d3695f70af57-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d762bd6-3692-48e2-ae6b-1595e1656e22/conversions/097a581a-e08b-425b-90ae-d3695f70af57-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d762bd6-3692-48e2-ae6b-1595e1656e22/conversions/097a581a-e08b-425b-90ae-d3695f70af57-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Это очень красивая страна. Она очень зеленая, очень широкая. Огромные проспекты даже в небольших городах. Это очень доброжелательная страна. С теплым климатом, энергетически теплым, хорошим".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74aa9aa0-8613-4b11-8546-ee47845fc87e/conversions/374efc78-e7c2-4f02-97f3-41277f3e4ffd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74aa9aa0-8613-4b11-8546-ee47845fc87e/conversions/374efc78-e7c2-4f02-97f3-41277f3e4ffd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74aa9aa0-8613-4b11-8546-ee47845fc87e/conversions/374efc78-e7c2-4f02-97f3-41277f3e4ffd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74aa9aa0-8613-4b11-8546-ee47845fc87e/conversions/374efc78-e7c2-4f02-97f3-41277f3e4ffd-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я гражданка Латвии. Живем мы тут недалеко, в 20 км от границы. Мы всему рады, довольны. Почему бы и нет - заехать заправиться, для себя и детей купить продуктов".

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ad95873-246f-49f4-9e23-fbfae95f8588/conversions/e3fd5289-3350-4202-b4a0-952176703095-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ad95873-246f-49f4-9e23-fbfae95f8588/conversions/e3fd5289-3350-4202-b4a0-952176703095-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ad95873-246f-49f4-9e23-fbfae95f8588/conversions/e3fd5289-3350-4202-b4a0-952176703095-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ad95873-246f-49f4-9e23-fbfae95f8588/conversions/e3fd5289-3350-4202-b4a0-952176703095-xl-___webp_1920.webp 1920w

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:

"На участке ответственности Полоцкого пограничного отряда за 2025 год в рамках безвизового режима границу пересекли более 154 тыс. граждан из 38 государств. Традиционно наибольший поток составляют жители Литвы, Латвии и Польши, однако мы регулярно фиксируем гостей и из стран дальнего зарубежья".