Симоньян: Мы должны развиваться, чтобы противостоять агрессии Запада

Мы должны развиваться, чтобы противостоять агрессии Запада. Это подчеркнула в интервью "Первому информационному" главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Начало военной специальной операции России в Украине показало важность слова, и мы увидели, как Запад реагирует на средства массовой информации России и Беларуси.

После запрещения Russia Today, спутника и его дочек за границей, Маргарита Симоньян сказала о том, что России была объявлена полномасштабная медийная война.

Что Союзное государство может противопоставить сегодня Западу, спросили у главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT.

"Мы должны развиваться. У нас должны быть свои YouTube и что-то круче, чем YouTube, свои Википедии и что-то круче, чем Википедия, свои ТикТоки круче, чем ТикТоки. У нас должны быть медийные инструменты, технологичные медийные инструменты завтрашние и послезавтрашние, - уверена она. - Потому что вчерашние мы прозевали, профукали. Все. Но хорошая новость в том, что они вчерашние. Что-то же будет завтра, что-то будет послезавтра. Вот это должно быть наше. От этого зависит. На нашем фронте только от этого зависит, кто победит. Кто в конечном итоге победит".

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT:

"Мы должны сделать так, чтобы наши инструменты распространения информации были круче, более наполненными, более интересными, более технологичными, с более понятными навигациями, с более приятными интерфейсами, с большим количеством функций, более упрощающими жизнь и одновременно дающими возможности к большему саморазвитию и большему количеству развлечений, чем их ресурсы. Вот и все. Тогда их ресурсы можно будет совершенно бесполезно и спокойно выключить".