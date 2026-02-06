Системный кризис - чем Евросоюз расплачивается за отказ от российского газа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евросоюзу удалось решить проблему отказа от российского газа, заменив его американским СПГ, однако теперь он столкнулся с новыми системными вызовами: изношенной инфраструктурой и растущей потребностью в стабильной электроэнергии для цифровизации. Это ведет к росту налогов и сокращению социальных программ, а уровень жизни европейцев уже не будет прежним. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Как мы вообще думали, что вызов для Евросоюза будет большой, но они решили эту проблему. Ясно, что они договорились с Соединенными Штатами о поставке сжиженного газа", - заявила завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова. По ее данным, если до кризиса российский газ составлял 50 % в энергобалансе ЕС, то сейчас его доля упала до 13 %. Американский сжиженный газ, напротив, вырос с 3 % до 27 %. Однако, как предупреждал нобелевский лауреат Пол Кругман, "очень опасно зависеть от российских энергоресурсов, но еще более опасно зависеть только от американских".

Действительно, после такого заявления цены на СПГ резко выросли. В ответ на такое решение Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа и энергоресурсов ОПЕК к 2027 году (ранее запланированного срока). В итоге Трамп снижает цены на СПГ.

На первый план вышли другие системные проблемы. Первая - катастрофический износ инфраструктуры, созданной 40-50 лет назад. "Совсем недавно в Польше, в Гданьске произошла большая авария с теплопроводом. Люди страдают в этих условиях", - напомнила Ирина Новикова. Модернизация требует огромных инвестиций, которые невозможны из-за высокой ставки процента.

Вторая проблема - растущий спрос на электроэнергию из-за цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. "Цифровизация - это очень большая потребность в электроэнергии. А если вы используете искусственный интеллект, там должна быть стабильная поставка энергии", - подчеркнула эксперт.

Эти вызовы, накладываясь на милитаризацию и высокие цены на энергоносители, приведут к ухудшению жизни обывателей. "Прежде всего, европейский обыватель будет ожидать рост налогов, что очень сильно скажется на социальных программах, на пенсионном обеспечении", - прогнозирует Ирина Новикова. По ее мнению, золотой век европейского среднего класса, который жил "главным образом за счет того, что был дешевый российский газ", остался в прошлом.