Сивак о новой роли городов-спутников: У людей есть необходимость ездить на работу в Жодино

Автомобильная дорога Р-53 соединяет Минск с районным центром - городом Борисов. Проходит по территории Смолевичского района Минской области. Участок Слобода - Новосады долгое время считался проблемным и аварийным. Двухполоска с трудом справлялась с потоком машин. Нередкими были лобовые столкновения. Дорога после реконструкции была открыта в июле 2024 года. Модернизация значительно улучшила пропускную способность, повысила скорость и комфорт движения, снизила количество дорожно-транспортных происшествий. Учитывая значительную нагрузку, покрытие выполнено из бетона.

В Беларуси развивают города-спутники. Но чтобы люди хотели в них жить, нужно хорошее транспортное сообщение.

Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак отметил, что дорогу Р-53 делали на первом этапе от Кургана Славы до Смолевич, чтобы решить эту проблему. "Важно, чтобы была нормальная и по скоростям, и по качеству, и по пропускной способности автомобильная дорога", - считает он.

Практика эксплуатации бетонных дорог у нас уже есть, напомнил чиновник. "В 2014 году мы выводили в эксплуатацию один из участков 2-й кольцевой дороги. Если бы это был асфальт, мы бы по всем нормативам уже должны были менять верхний слой покрытия, делать текущий ремонт с заменой верхнего слоя".

По словам Анатолия Сивака, бетонная дорога, если она выполнена качественно, то срок ее эксплуатации более 50 лет. "Да, есть трещины, но само покрытие рабочее дает возможность 100 км/ч передвигаться. Поэтому бетонные дороги будут", - резюмировал он.

Город-спутник еще другую роль играет, отметил чиновник. На примере Смолевич поняли, что есть необходимость двигаться в сторону Жодино и дальше работать до Борисова. И пояснил, что практика показывает, что в Смолевичах живут не только люди, которые хотели бы ездить на работу в Минск. "Сегодня Жодино - такой промышленный центр, который дает хорошую заработную плату. И у людей есть необходимость ездить на работу и в Жодино. И локация Смолевич для них тоже прекрасна, потому что они находятся рядом со столицей, и в выходной день могут посещать столицу", - констатировал Анатолий Сивак.