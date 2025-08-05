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СК Беларуси установил еще 207 участников уличных акций за рубежом
Следственный комитет Беларуси дал правовую оценку участникам уличных акций за рубежом. В рамках уголовного дела начаты обыски, имущество подозреваемых, а по делу проходит 207 человек, арестовано.
Известно, что речь идет о событиях марта 2025 года. Шествия в разных странах были приурочены к так называемому дню воли. Основная их цель - попытка дискредитации Беларуси на международной арене.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
"В качестве актива для создания массовости преступные формирования привлекали граждан, находящихся и проживающих за пределами Беларуси, разделяющих радикальную идеологию и идеи насильственного изменения конституционного строя. Акции сопровождались агрессивными и оскорбительными лозунгами, а также использованием экстремистской символики для привлечения внимания. Несмотря на попытку использования средств и методов конспирации участниками уличных шествий, правоохранительным органам удалось установить и идентифицировать еще 207 человек из числа привлеченного актива в Польше, США, Литве, Канаде и Великобритании. Список лиц изучен сотрудниками Главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь. Их действиям дана правовая оценка".
Рассматривается вопрос о применении механизма специального производства по этому делу. Все установленные участники уличных акций подозреваются в содействии экстремистской деятельности. Следственный комитет совместно с заинтересованными органами продолжит работу по идентификации тех, кто принимает участие в подобных мероприятиях, каждый понесет установленную законом ответственность.