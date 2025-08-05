СК Беларуси установил еще 207 участников уличных акций за рубежом

Следственный комитет Беларуси дал правовую оценку участникам уличных акций за рубежом. В рамках уголовного дела начаты обыски, имущество подозреваемых, а по делу проходит 207 человек, арестовано.

Известно, что речь идет о событиях марта 2025 года. Шествия в разных странах были приурочены к так называемому дню воли. Основная их цель - попытка дискредитации Беларуси на международной арене.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

"В качестве актива для создания массовости преступные формирования привлекали граждан, находящихся и проживающих за пределами Беларуси, разделяющих радикальную идеологию и идеи насильственного изменения конституционного строя. Акции сопровождались агрессивными и оскорбительными лозунгами, а также использованием экстремистской символики для привлечения внимания. Несмотря на попытку использования средств и методов конспирации участниками уличных шествий, правоохранительным органам удалось установить и идентифицировать еще 207 человек из числа привлеченного актива в Польше, США, Литве, Канаде и Великобритании. Список лиц изучен сотрудниками Главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь. Их действиям дана правовая оценка".