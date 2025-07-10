СК устанавливает обстоятельства гибели женщины в Могилеве во время непогоды

Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины в Могилеве во время непогоды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Трагедия произошла около 02:00 10 июля в районе речного порта на реке Днепр. По предварительным данным, 32-летняя женщина вместе с супругом накануне вечером приехала на рыбалку. Во время ночной непогоды они укрылись под деревом. Сильный ветер повалил его на плед, где находились супруги. Прибывшие спасатели извлекли пострадавшую без сознания. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали ее смерть.