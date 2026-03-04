Скотт Риттер: США следует больше времени уделять разговорам и меньше - отправке парней на войну

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f76c88ee-b5e0-44bf-ae7f-c5812d6eba5a/conversions/23dd9218-360f-4cbc-bd3d-5c7a48c955ee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f76c88ee-b5e0-44bf-ae7f-c5812d6eba5a/conversions/23dd9218-360f-4cbc-bd3d-5c7a48c955ee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f76c88ee-b5e0-44bf-ae7f-c5812d6eba5a/conversions/23dd9218-360f-4cbc-bd3d-5c7a48c955ee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f76c88ee-b5e0-44bf-ae7f-c5812d6eba5a/conversions/23dd9218-360f-4cbc-bd3d-5c7a48c955ee-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Военный аналитик, экс-офицер американской разведки Скотт Риттер предпочел бы политику США, строящуюся на действительной концепции мира, а не с принятым девизом президента Дональда Трампа "мир через силу", отметил он в "Актуальном интервью".

Но пока, кажется, больше внимания уделяется силе, чем миру, однако война ничего не решает. "Самые могущественные люди - те, кто может избежать слабости войны и заняться более сложной задачей, а именно установлением мира. Нам следует больше времени уделять разговорам и меньше - отправке парней на войну. К сожалению, сегодня внешняя политика США основана на необходимости выглядеть сильными. И если кто-то не сделает то, что желает Америка, она того изобьет, но избиение - это не школьное хулиганство, а война и разрушения", - выразил мнение военный аналитик. Порой, уверен собеседник, людям необходимо больше задумываться над суровой реальностью, что это не просто академическое упражнение. Многие и вовсе думают о своей силе, сидя в телестудии и произнося резкие слова перед камерой. Но позже слова превращаются в действия, приводящие к гибели мужчин на поле боя, женщин и детей в разрушенных бомбардировками домах. И, похоже, это тенденция современной внешней политики США.

"Соединенные Штаты с конца Второй мировой войны пользовались статусом непревзойденной державы, даже во время холодной войны страна была лучшей из лучшей. Мы демонстрировали силу против плохих парней. Возможно, сейчас это воспринимается по-другому", - объяснил экс-офицер разведки США.

По словам Скотта Риттера, после окончания холодной войны Штатам больше не нужно было демонстрировать силу, но они не хотели отказываться от такого статуса и боролись за его сохранение. Но мир меняется, "повзрослел" и Глобальный Юг, а вместе с этим появился целый ряд стран, не желающих жить "в неоколониальных отношениях с большим боссом", однако Америка вновь не готова от этого отказаться. И дело не только в психологии доминирования.

Есть и практический аспект. Соединенные Штаты построены на системе, позволяющей получать доступ к мировым ресурсам по ценам намного ниже, чем на открытых рынках.

Америка грабит мир вслепую, поэтому богата, но мир устал от этого. Страны хотят равенства, а США не могут себе это позволить.

"У нас сейчас есть президент, пытающийся смириться с требованием мира жить в других отношениях, но он не может позволить себе вступать в такие отношения, ведь все это исчезнет. Придется переосмысливать работу Америки - откуда берется, например, богатство, если его нельзя украсть у других стран. Поэтому Штаты решили вместо работы с миром запугивать его", - добавил гость интервью.