Слова благодарности, цветы и подарки: в Беларуси поздравляют ветеранов с Днем Победы
Автор:Капитолина Зинкевич
Традиционно вот уже 81 год подряд в эти майские дни главные герои - ветераны Великой Отечественной войны. В преддверии 9 Мая в Беларуси их торжественно поздравляют на дому.
В адрес тех, кто приближал долгожданную Победу, звучат самые теплые слова благодарности и признательности за возможность жить и развиваться на своей земле под мирным небом.
С благодарностью за мирное небо
И даже погода не помеха мини-параду для одного особенного зрителя. Вальс, любимая "Катюша", гармонь. Личное поздравление для Таисии Кузьмичевой - дань глубокого уважения наследников победителей ее мужеству и труду в военные годы.
Будучи ребенком, в оккупированном Минске Таисия Адамовна была связной и разведчицей. Сегодня, не сдерживая слез, обращаясь к молодежи, она желает им одного.
Таисия Кузьмичева, участник Великой Отечественной войны:
"Не отступайте от своей мечты. Вперед и только вперед".
"Вот с кого надо брать пример нашей молодежи. Нашей молодежи надо брать пример с таких замечательных людей, позитивных, добрых, отзывчивых - то поколение именно такое", - отметила Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Мудрое, стойкое и жизнерадостное. Ядвига Еробкина, которая в этом году отметит 101 год, яркое тому доказательство. Несмотря на непростую судьбу, (в 18 лет она добровольно отправилась на фронт, работала в военно-санитарном поезде и выносила раненых с поля боя) ее глаза горят до сих пор. Журналистам признается, что такое внимание к ветеранам со стороны в том числе Совета Республики трогает до глубины души. И уже за чашкой чая с Натальей Кочановой откровенный разговор о тяжелом времени в годы войны и, конечно, о мирном небе сегодня и цене, которую пришлось заплатить за Великую Победу.
Ядвига Еробкина, участница Великой Отечественной войны:
"Самый важный, главный праздник, который я праздную искренне, с любовью, с душой, со скорбью, со слезами. Я санитарка была, я ухаживала за ранеными. Была в военно-санитарном поезде ВСП-141. Страх был только тогда, когда бомбили кругом санитарные поезда. Где был с легкоранеными персонал, останавливался поезд, выбегали, а у меня был вагон тяжелораненых - 13 тяжелораненых".
8 мая играет оркестр и во дворе почетного жителя Слуцка Ивана Соловьянова. Он участвовал в освобождении Беларуси - воевал на 1-м и 3-м Белорусских фронтах. Танкист, пулеметчик. Он дошел до Берлина, удостоен множества наград.
Иван Соловьянов, ветеран Великой Отечественной войны:
"Это награды всего нашего советского народа. Их подвиг - это награда. Некоторым не нравится такое продолжение всех этих важных дел. Но народ не забывает об этом уже больше чем 81 год".
Музыкальные поздравления, цветы, подарки. И обязательно беседа, такая домашняя и непринужденная - только с губернатором Минской области.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
"Такие люди - это пример. Благодаря им мы выстояли и выстоим дальше, потому что у нас есть преемственность поколений, основанная на наших традиционных ценностях".