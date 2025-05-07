Служение Отечеству, Богу и людям. Презентация книги о подвиге священнослужителей прошла в Минске

Сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны презентовали книгу "Воины духа", посвященную подвигу священнослужителей в годы Великой Отечественной.





Это совместный проект Белорусской православной церкви и Белорусского телеграфного агентства к 80-летию Великой Победы. Книга представляет собой 12 небольших историй жизни православных священнослужителей и монахов. Они Божьим словом, а часто и с оружием в руках, защищали Родину, свой народ на фронтах и в тылу, рискуя своей жизнью. А когда пришло время, стали возрождать православие на земле Беларуси.



Многие детали в книге "Воины духа" были найдены школьниками и учителями. Поисковая работа о подвигах духовных лиц продолжится и дальше.

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Ирина Акулович, гендиректор Белорусского телеграфного агентства: "Воины духа" - это книга о тех, кто церковный алтарь отдавал под хирургический стол. Оперировали больных и говорили, что даже тяжелораненые выживали только потому, что оперировали под иконами. Книга о тех, кто под рясой носил ценные сведения о дислокации немецких войск, спасал еврейских детей, людей из лагерей, кто в церкви устраивал больницы и говорил, что там лежат больные тифом для того, чтобы немцы не проникали. Книга о людях, сильных духом".