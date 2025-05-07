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Служение Отечеству, Богу и людям. Презентация книги о подвиге священнослужителей прошла в Минске
Сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны презентовали книгу "Воины духа", посвященную подвигу священнослужителей в годы Великой Отечественной.
Это совместный проект Белорусской православной церкви и Белорусского телеграфного агентства к 80-летию Великой Победы. Книга представляет собой 12 небольших историй жизни православных священнослужителей и монахов. Они Божьим словом, а часто и с оружием в руках, защищали Родину, свой народ на фронтах и в тылу, рискуя своей жизнью. А когда пришло время, стали возрождать православие на земле Беларуси.
Многие детали в книге "Воины духа" были найдены школьниками и учителями. Поисковая работа о подвигах духовных лиц продолжится и дальше.
Ирина Акулович, гендиректор Белорусского телеграфного агентства: "Воины духа" - это книга о тех, кто церковный алтарь отдавал под хирургический стол. Оперировали больных и говорили, что даже тяжелораненые выживали только потому, что оперировали под иконами. Книга о тех, кто под рясой носил ценные сведения о дислокации немецких войск, спасал еврейских детей, людей из лагерей, кто в церкви устраивал больницы и говорил, что там лежат больные тифом для того, чтобы немцы не проникали. Книга о людях, сильных духом".
Проект "Воины духа" - это благодарность тем, кто встал на оборону страны, когда она была в опасности, а в мирные годы продолжил служить Отечеству Богу и людям.
Тираж издания составляет 1500 экземпляров. Все книги поступят в Минскую епархию, откуда разъедутся по всей Беларуси.