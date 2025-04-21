3.65 BYN
3.03 BYN
3.44 BYN
СМИ: Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц покинул свой пост
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц покинул свой пост. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Fox News.
Уточняется, что со своей должности также ушел заместитель Уолтца Алекс Вонг и другие сотрудники Совета по национальной безопасности.
Ранее о том, что Уолтц и Вонг вскоре могут покинуть команду Трампа, сообщали сразу несколько источников телеканала CBS.
По данным издания Politico, главным кандидатом на пост советника по нацбезопасности на данный момент является спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Месяцем ранее Уолтц оказался в центре скандала, когда в секретный чат в мессенджере Signal случайно был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг.
По данным телеканала CBS, Уолтц из-за путаницы с телефонным номером вместо пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза добавил в закрытый чат журналиста. Позднее Голдберг рассказал, что администрация Трампа случайно добавила его в чат, где обсуждались удары по йеменским хуситам.