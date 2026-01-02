Снегопад и ветер могут усилиться - оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

Оранжевый уровень опасности объявлен 2 января по всей Беларуси. Снегопад, сильный ветер, также возможно его усиление. Коммунальные службы всю ночь работали на дорогах, расчищают их и сейчас. Сотрудники ГАИ ориентированы на оказание помощи водителям. Энергетики предупредили о возможном отключении электричества в некоторых населенных пунктах.

Погода решила удивить белорусов новогоднюю ночь и в первые его дни классической зимой. Многие уже забыли, что такое чистить утром машину и расчищать дорожки. Водители забыли, что такое зимний стиль вождения. А предстоит все это вспомнить.

Накануне МЧС разослала предупреждение белорусам об изменении погоды. Объявлен по всей стране оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада и ветра, порывы которого ожидаются местами до 18 м/с.

Также ГАИ предупреждают водителей лишний раз без острой необходимости не выезжать на дороги и в дальние поездки. Тем, кто все-таки выехал на эти длинные выходные, быть осторожными и не совершать необдуманных маневров, в особенности обгонов. Все экипажи ГАИ уже ориентированы на оказание необходимой помощи участникам дорожного движения. Это касается не только водителей, но и пешеходов.

В свою очередь, внимательными стоит быть и пешеходам, ведь им проще остановиться, чем автомобилю. В Минской области сейчас задействовано более 220 снегоуборочных машин. Свыше 1,5 тыс. человек расчищают дорожки в Минске. Коммунальщики предупредили водителей, чтобы они не оставляли машины у края проезжей части, так как это мешает расчистке снега.