"Снежная королева" и рождественская ярмарка - как минские ТЦ подготовились к Новому году

На календаре только начало декабря, а на улицах столицы уже ощущается атмосфера праздника. Ледяная сказка появилась в одном из столичных торговых центров на проспекте Победителей. Там разместилась волшебная новогодняя инсталляция "Снежная королева". Высота ледяной скульптуры более 20 метров. Такой подарок жители и гости столицы оценили по достоинству, в соцсетях только положительные комментарии.