3.72 BYN
2.91 BYN
3.37 BYN
"Снежная королева" и рождественская ярмарка - как минские ТЦ подготовились к Новому году
Автор:Редакция news.by
На календаре только начало декабря, а на улицах столицы уже ощущается атмосфера праздника. Ледяная сказка появилась в одном из столичных торговых центров на проспекте Победителей. Там разместилась волшебная новогодняя инсталляция "Снежная королева". Высота ледяной скульптуры более 20 метров. Такой подарок жители и гости столицы оценили по достоинству, в соцсетях только положительные комментарии.
Масштабная инсталляция открылась и в торговом центре по улице Петра Мстиславца. В праздничном декоре шумная рождественская ярмарка, а на прилавках имбирные пряники, ароматные свечи, фонарики и сувениры ручной работы, а еще светящийся рождественский мини-город с вертепом, парком аттракционов и карнавальными представлениями.