Снежный понедельник. Расскажем, как дорожные службы Минска ликвидируют последствия снегопада

Первый снег в феврале - ньюсмейкер дня! Дорожные службы оперативно очищают магистрали, а работники жилищно-коммунальной службы - дворы.

Задействовано около 700 единиц техники в столице, а в стране около 3 тыс. работников ликвидировали последствия снегопада вручную. Комплексную обработку реагентами проводят в первую очередь на каркасных улицах и больших проспектах, а после во дворах.

Первые обильные осадки февраля, к которым были готовы сотрудники ремавтодоров города. Главная задача - это обеспечить безопасность перемещения пешеходов и водителей. Поэтому на превентивную обработку магистралей работники вышли еще ночью. Работы активно продолжаются на протяжении всего дня, пока с неба падает снег.

На уборке дорог и дворовых территорий по всей стране сегодня задействовано почти 3 тыс. работников жилищно-коммунального хозяйства. Акцент на обработку реагентами тротуаров, остановочных пунктов и лестничных маршей от наледи, чтобы предотвратить падение и травмирование пешеходов.

Снег и лед успешно растопили. Так, в УП "Ремавтодор Советского района г. Минска" 15 спецмашин успели выполнить более 10 выездов в город для комплексной обработки магистрали. Одновременно используют технику для обработки реагентами дороги и тротуаров.

По словам специалистов, техника работает локально. Главное внимание уделяется каркасным улицам и широким проспектам. Реагентов достаточно, ангары с песком и галитом марки А заполнены.

Александр Синевич, замдиректора УП "Ремавтодор Советского района г. Минска":

"С начала года у нас израсходовано около 2 тыс. тонн соли, песчано-соляной смеси около 1 тыс. тонн. На сегодня в остатке имеется более 500 тонн соли и 1200 тонн песчано-соляной смеси. Работает на смене порядка 12 человек на очистке пешеходных связей, остановочных пунктов".