Снова похолодание? Какая погода ждет белорусов с 11 по 16 октября

В Беларуси в ближайшие дни ожидаются похолодание и дождливая погода, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"После непродолжительного периода влияния области высокого давления в ближайшие сутки дирижерами погоды станут активные фронтальные разделы с Западной Европы. Дожди, связанные с ними, будут достаточно интенсивными, днем 11 октября на большей части территории страны дожди достигнут критериев сильных. Начиная с западных районов, начнет понижаться температура воздуха. В субботу малоподвижный атмосферный фронт сохранит в стране дождливую погоду, а прохладный воздух со Скандинавии станет понижать показания термометров, которые на середину дня уже не превысят плюс 8-14 градусов. В ночь на воскресенье фон атмосферного давления немного подрастет, в облачности появятся прояснения и к утру ощутимо похолодает (до 1-8 градусов выше нуля). При условии длительных прояснений есть вероятность заморозков до минус 2, днем будет не выше плюс 7-14", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 11 октября, ночью преимущественно по западу, днем на большей части территории страны пройдут дожди. В дневные часы во многих районах сильные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 11 по западу до плюс 21 по востоку.

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Затем ожидается похолодание. В субботу, 12 октября, ночью и утром на большей части территории, днем по востоку страны пройдут дожди. Ночью и утром местами ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 2 по западу до плюс 10 по востоку, днем - 8-14 градусов тепла.

В воскресенье, 13 октября, ночью по востоку, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, местами заморозки до минус 2. Температура воздуха днем составит 7-14 градусов тепла.

"Центральная неделя осени продолжит погружать белорусов в осенние холода. При этом понижение температурного фона по-прежнему будут сопровождать дожди", - прогнозируют синоптики.

В понедельник, 14 октября, на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью 1-8 градусов выше нуля, днем - 5-11 градусов тепла.

Во вторник, 15 октября, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 4-11 градусов тепла.