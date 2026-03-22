Собачья жизнь: почему хвостатые больше не смогут жить "инкогнито" и сколько стоит легализовать друга

С 1 июля правила начисления налога на собак обновляются. Теперь он будет в жировке даже у тех, кто питомца не регистрировал.

На самом деле, налог на собак в Беларуси был всегда. Просто раньше он работал по принципу "нет регистрации - нет налога". Но статистика говорит, что реальное количество собак больше официального в 5 раз. Поэтому систему решили перенастроить.

Вест-хайленд-уайт-терьер по кличке Панчо - легальный член семьи и объект налогообложения. Но так везет не всем, многие его товарищи живут без прописки.

С приходом весны растаял снег. Как следствие, газоны и тротуары превратились в мини-поля препятствий. Горожане не довольны, а собачники жалуются, что нет мест для выгула. Зачастую зарегистрировано в доме 3 собаки, а живут 23.

Суть в том, что площадки для выгула четвероногих строят из налогов на тех же четвероногих. То есть, чем больше официальных собак, тем легче планировать бюджет на их нужды.

Елена Хиля, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Специализированных площадок не так много. Определяются они местными органами власти. Поэтому наши налоги пойдут на площадки для животных, на специализированные домики при торговых объектах, куда можно поместить животное, которое будет ожидать в спокойствии".

Что касается цифр, базовая ставка налога составляет 14 рублей. Если речь идет про Минск, то здесь нужно будет заплатить 11,1 рублей, так решил Мингорсовет. 67 рублей придется заплатить за собаку потенциально опасной породы. Но данная повышенная ставка не применяется, так как перечень пород еще не утвержден.

Ольга Тарасевич, замначальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по г. Минску:

"В этом налоге есть льготы, которые затрагивают наиболее уязвимые слои населения (это пенсионеры, лица, достигшие пенсионного возраста, инвалиды, люди, которые нуждаются в собаке-поводыре, и многодетные семьи). При определенных условиях у кого-то одна собака освобождается от налогообложения, а у кого-то то количество собак, которое они позволяют себе содержать".

Марина Толстик, гендиректор Минского городского жилищного хозяйства:

"Способы выявления собак, которые не зарегистрированы, широкие. Фактически вычислить нелегальных животных можно благодаря нашим рейдам, которые проводят предприятия жилищно-эксплуатационных участков, благодаря обращениям, которые поступают, а также с помощью баз, созданных в организациях (например, в ветклиниках)".

Если информация о нелегале поступила, у ЖЭСа будет 15 дней, чтобы ее проверить. Хозяину предложат подтвердить регистрацию. Если документов нет, налог начислят автоматически.

Но многих белорусов стал беспокоить еще один момент. Если в квартире живет большая семья, за жировку платит собственник квартиры, а хозяином проживающей дома собаки является, например, муж сестры, кто же должен платить?

"Если плательщик ЖКУ, собственник жилья, позволяет проживать на территории жилплощади вместе с собакой, то, соответственно, можно решить этот вопрос между собой: либо компенсация, либо возмещение и так далее", - отметила Ольга Тарасевич.

"Например, в Германии с 1800 года существуют налоги на животных. Данный налог составляет от 100 до 1 тыс. евро. В Польше также платят налог, и уже давно это составляет от 120 злотых", - сказала Елена Хиля.

У белорусов суммы человеческие. Белорусские налоги мизерные по сравнению с Европой. Там платят в 10-15 раз больше.