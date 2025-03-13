Соловьева: Цены на квартиры на вторичном рынке с 2022 года выросли на 20 %

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/caf3006a-d2df-4f67-8027-ea099b0fcd7c/conversions/f866173a-8874-4d37-8dac-0c94ee23582e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/caf3006a-d2df-4f67-8027-ea099b0fcd7c/conversions/f866173a-8874-4d37-8dac-0c94ee23582e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/caf3006a-d2df-4f67-8027-ea099b0fcd7c/conversions/f866173a-8874-4d37-8dac-0c94ee23582e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/caf3006a-d2df-4f67-8027-ea099b0fcd7c/conversions/f866173a-8874-4d37-8dac-0c94ee23582e-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 2024 году был установлен абсолютный рекорд по количеству сделок на ранке недвижимости. Было совершено 18,7 тыс. сделок, это примерно 1,5 тыс. ежемесячно.

Кто сегодня покупает жилье в Беларуси: местные жители или иностранцы? Какие самые популярные типы квартир на рынке и что ищут покупатели, рассказала начальник управления оценки Национального кадастрового агентства Беларуси Вероника Соловьева в "Актуальном интервью".

За последние три года цены и активность на рынке росли. Люди приобретают недвижимость как для себя, так и для инвестиционных целей.

Цены на квартиры на вторичном рынке с 2022 года выросли на 20 %, то есть порядка 7 % ежегодно, на первичном рынке эти показатели чуть ниже.

Вероника Соловьева отметила, что цена на недвижимость всегда определяется взаимодействием спроса и предложения. Если есть платежеспособный спрос, то количество сделок возрастает. Серьезный вклад в рост количества сделок также внесли повышение количества выданных кредитов, о чем говорит и статистика.

Многих интересует вопрос, кто чаще покупает жилье в Беларуси, поэтому была проведена определенная аналитика. "Доля покупателей иностранцев, нерезидентов достаточно стабильна. За последние пять лет она не менялась и находится на уровне 5 % от общей активности. Когда мы говорим про квартиры и жилые дома, то иностранцы покупают порядка 4 тыс. объектов недвижимости ежегодно, четверть из них находится в Минске", - рассказала Вероника Соловьева.

Недвижимость в Беларуси приобретают жители более чем 70 стран, чаще всего жители России, Казахстана, Украины, Латвии, Литвы.