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Соловьева: Цены на квартиры на вторичном рынке с 2022 года выросли на 20 %
В 2024 году был установлен абсолютный рекорд по количеству сделок на ранке недвижимости. Было совершено 18,7 тыс. сделок, это примерно 1,5 тыс. ежемесячно.
Кто сегодня покупает жилье в Беларуси: местные жители или иностранцы? Какие самые популярные типы квартир на рынке и что ищут покупатели, рассказала начальник управления оценки Национального кадастрового агентства Беларуси Вероника Соловьева в "Актуальном интервью".
За последние три года цены и активность на рынке росли. Люди приобретают недвижимость как для себя, так и для инвестиционных целей.
Цены на квартиры на вторичном рынке с 2022 года выросли на 20 %, то есть порядка 7 % ежегодно, на первичном рынке эти показатели чуть ниже.
Вероника Соловьева отметила, что цена на недвижимость всегда определяется взаимодействием спроса и предложения. Если есть платежеспособный спрос, то количество сделок возрастает. Серьезный вклад в рост количества сделок также внесли повышение количества выданных кредитов, о чем говорит и статистика.
Многих интересует вопрос, кто чаще покупает жилье в Беларуси, поэтому была проведена определенная аналитика. "Доля покупателей иностранцев, нерезидентов достаточно стабильна. За последние пять лет она не менялась и находится на уровне 5 % от общей активности. Когда мы говорим про квартиры и жилые дома, то иностранцы покупают порядка 4 тыс. объектов недвижимости ежегодно, четверть из них находится в Минске", - рассказала Вероника Соловьева.
Недвижимость в Беларуси приобретают жители более чем 70 стран, чаще всего жители России, Казахстана, Украины, Латвии, Литвы.
"Большой популярностью при покупке всегда пользовались однокомнатные квартиры, такая тенденция сохраняется 3-4 года, так как они самые доступные по цене. Их доля колеблется от 45 до 49 %. Далее идут двухкомнатные, их около трети, а потом и все остальные. Но в связи с ростом цен на однокомнатные квартиры, в последнее время и двухкомнатные квартиры пользуются немалым спросом тоже", - отметила Вероника Соловьева.